2021嘉藥聖誕週開跑　「盼望」聖誕燈閃耀全場歡樂

▲嘉南藥理大學於15日晚上舉辦聖誕節點燈儀式，宣告年度聖誕週活動開跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學於15日晚上舉辦聖誕節點燈儀式，宣告年度聖誕週活動開跑，希望藉由豐富熱情的校園活動來揮別2021新冠疫情陰霾，也期盼迎來健康平安的2022，逐步恢復正常校園生活，該校師長們與現場同學齊聲高唱「We wish you merry Christmas」，互道聖誕快樂，現場充滿聖誕歡樂氛圍。

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新冠疫情於5月中旬迅雷不及襲來，台灣有幸堅守防疫，才能逐步恢復生活步調，適逢一年一度的聖誕佳節來臨，為了凝聚同學情感也提醒疫情中能維持正常生活的可貴，嘉藥自15日開始，展開為期兩週聖誕系列活動，於該校大禮堂前裝置大型LED聖誕樹、麋鹿等聖誕裝飾，展現濃厚聖誕氣氛，手作聖誕花圈及試管花活動搶先登場，不只場場爆滿，參與同學也心滿意足地拿著作品打卡，同場上映的還有第二屆嘉藥野餐布置比賽，好不愜意。

夜幕低垂後，原青社熱情奔放演出及吉他社輕柔歌聲揭開「2021嘉藥聖誕禮讚」點燈序幕，點燈儀式已經是嘉藥聖誕週多年的傳統，今年疫情下意義更顯不同，從遠距教學的「分離」、重返校園的「相聚」、延續到「盼望」全球平安的聖誕點燈，當全體師生一同點下希望祝福聖誕燈時，不只感恩能繼續與珍惜的人相聚相守，也將更堅強面對不同的挑戰，一起為平安喜樂的2022認真努力。

聖誕系列活動在點燈後緊鑼密故地展開， 15～17日的聖誕市集到21日的學生議會「展開雙手，議起幸福」愛心義賣、樂活青年社冬至湯圓愛心分享，熱音社「熱血樂章」、SOD 精舞門「舞聖夜市」聯合舞展、嘻研社「嘉藥嘻哈聖誕趴」及吉他社「弦弦」沒事做，讓嘉藥的夜晚夜來夜好玩。

校方表示，疫情當前，能這樣相聚在一起是一件值得感動跟寶貴的事，雖然台灣疫情比世界其他地方來的安全，但是Omicron帶來了一波新的威脅，大家一定不要掉以輕心，繼續做好相關防疫措施，戴口罩、打疫苗，才能夠守住跟珍惜的人相聚、相知、相守的機會。