外國人管理人員法令宣導會　台南市勞工局提升就業服務專業知能

▲台南市勞工局20日於永華市政中心辦理「外國人管理人員法令宣導會」，由王鑫基局長主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓來台南打拼的外國人都可安心在台南工作、生活，台南市勞工局20日於永華市政中心辦理「外國人管理人員法令宣導會」，邀請事業單位移工管理人員及提供服務之私立就業服務機構參與，期望透過課程宣導，來提升處理移工相關事務之能力及品質。

這次宣導會邀請不同領域講師授課，希望能讓管理人員在課程上更全面的瞭解處理移工相關事務的技巧。在「人口販運防制法規與實務分享」課程上，由台灣萬人社福協會陳佩君督導結合實務經驗，透過案例分享使管理人員更清楚法令規定；而「心理諮商暨溝通技巧」課程上，由寬欣心理治療所葉金源心理師教導如何有效透過溝通技巧緩和情緒並化解勞資爭議；最後「勞動基準法暨就業服務法實務分享」課程由國立中正大學王安祥教授，講授關於聘僱外國人常用法規與實務，如勞動基準法中對工資、工時及休假等規定，就業服務法不得非法聘僱及容留外國人之規定。

台南市勞工局王局長鑫基表示，台南市轄內移工人數為59199人，其中產業移工共44065人（占74.4％）、社福移工15134人（占25.6%），隨著移工人數逐年增加，期盼透過辦理宣導會讓管理人員能獲得最新的法令知識並習得優質的溝通技巧，以提升就業服務之專業能力，建立勞資政三方良好互動的溝通橋樑。