保障勞工申請墊償權益　仙宗公司欠薪勞工局進行歇業事實認定

▲為保障勞工權益，台南市勞工局17日邀集相單位進行該公司之歇業事實認定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

仙宗興業股份有限公司10月1日停工，積欠員工9月至11月薪資及資遣費案，仙宗公司至今皆未與勞工協商，為保障勞工權益，台南市勞工局17日邀集相單位進行該公司之歇業事實認定，現場有10名勞工代表，市議員李偉智議員也到場關心。

台南市勞工局於第1批被資遣勞工勞資爭議調解後，協助勞工取得或為勞工開立非自願性離職證明書，勞工朋友持證明書向就業服務站辦理求職登記、失業認定及申請失業給付卡關時，勞工局即與就業服務站及勞保局溝通解除關卡，第1批進入勞保局審核失業給付之11名勞工朋友，因仙宗公司積欠勞工保險等保險費，勞保局核定暫行拒絕給付，經勞工局與勞保局協調請其縮短作業時間後，勞保局於16日電匯勞工朋友帳戶，勞工朋友17日即可取得失業給付款項，後續請領失業給付之勞工朋友，勞工局仍會持續協助，讓勞工朋友於農曆年前順利取得失業給付，暫時渡過生計難關。

仙宗公司停工至今2個月餘，皆未與勞工進行債權人協商，亦未出席勞工局於11月26日為勞資雙方安排之勞資爭議調解，為能確認勞動債權，勞工局輔導勞工朋友進行司法訴訟，並將給予訴訟扶助；另對於仙宗公司一直規避處理勞工勞動債權之態度，勞工局已發函予仙宗公司限期其清償，屆時未清償，勞工局將提報勞動部對於仙宗公司代表人及實際負責人禁止出國。

勞工局王鑫基局長表示，仙宗公司積欠勞工薪資及資遣費，目前雖停工但未辦理歇業，經勞工向勞工局申請仙宗案之歇業事實認定，17日歇業事實認定後即核發歇業事實之證明予勞工朋友，另待勞工朋友取得債權證明後，勞工局將再協助勞工朋友申請積欠工資及資遣費之墊償，對於仙宗公司積欠員工薪資規避勞動檢查，勞工局已依勞動基準法第80條規定予以裁處在案。