台灣治安優秀第全球第二　老外豎大拇哥：very friendly and helpful

▲依據全球最大城市生活資源數據分析網，網友票選台灣為全世界第2安全地方。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

外國人高度認同台灣治安！警政署指出，根據全球數據庫《Numbeo》2020年國家安全指數，排名分數中包含地區安全性以及總體犯罪水平進行評估，第一名由中東國家「卡達」以88.14分獲得，台灣以84.35位居第二，不僅如此，在擁有250萬會員的最大旅外人士網站《InterNations》，台灣在今年全球59個旅遊地中，已連續3年蟬聯最佳的旅遊地第1名，受訪者均認為台灣治安良好。

依據台灣美國商會連續3年(2019年、2020年及2021年)所發表的「商業景氣調查」，商會會員將「個人安全」(Personal Safety)票選為在台生活及工作環境品質第1優勢項目，顯示會員們對台灣治安良好的高度認同。而依據全球最大的城市生活資源數據分析網站《Numbeo》在2020年網友票選的結果，台灣為全世界第2安全的地方。

▼北市派出所警員擁有流利英文，對於前來求助的外籍人士皆能進行對答。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，在全球390座城市擁有250萬會員之最大旅外人士網站《InterNations》，台灣在2021年全球59個旅遊地中，已連續3年蟬聯最佳的旅遊地第1名，受訪者均認為台灣治安良好。

▼實際街訪外國人，對於台灣治安都給予高度評價。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為了讓更多人知道台灣治安良好的現況與優勢，警政署推出「外籍人士在台安全」宣傳短片，影片內容除了在街頭訪問外籍人士對臺灣治安看法及警民關係外，更邀請國內很受歡迎某社區廣播電臺外籍主播以外國人的角度實地走訪，測試我國員警對於外國人士的服務態度，測試後，外籍主播對於我國警察運用科技執法及為民服務等警政作為驚嘆不已，直呼台灣警察真是太棒了。