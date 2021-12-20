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年息15％吸金3年狠撈1.1億　金品軒集團總裁和女友遭起訴

▲▼ 金品軒集團總裁、金品軒鍊金廠公司董事長蘇珖量。（圖／記者劉昌松攝）

▲金品軒集團總裁蘇珖量(左)涉嫌違反《銀行法》吸金罪遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

金品軒集團總裁蘇珖量，涉嫌和女友羅廷軒從2014年起，以年息超過15%的高獲利附保證買回條件，吸引民眾投資黃金，累計吸金3720萬元，另外又販售未上市櫃公司股票，違法募資近7500萬元，台北地檢署20日依違反《銀行法》、《證交法》罪嫌，起訴蘇、羅等9人。

檢調查出，新加坡籍的蘇珖量(Victor Soh Kwang Liang)自稱金品軒集團總裁，從馬來西亞歸化台灣的羅湘盈(Loh Lee Chee)，則是金品軒煉金廠公司總經理，2人涉嫌從2014年起，在台推出「魚尾獅」、「瑞士PAMP」等黃金投資專案，每公克2600元，最少要投資20公克。

黃金投資的最大誘因，除了投資1年後，保證原價買回，金品軒還答應在滿期前，支付投資人「保管費」，按月計價為1.3%，按季則為3.9%，等於投資黃金的平均年息約15.6%，已經涉嫌違反《銀行法》。

▲▼金品軒集團總裁蘇珖量和總經理女友羅湘盈(羅廷軒)涉嫌用投資黃金為由吸金、違反證交法遭搜索約談。（圖／記者劉昌松翻攝網站）

▲蘇珖量女友羅湘盈名下房產已遭查扣。（資料照／記者劉昌松翻攝網站）

另外，金品軒財務長賴建成等人，2017年間也在台舉辦說明會，宣稱集團旗下的香港公司，即將在香港上市，卻未經台灣核准，就招募上百人搶先購買股票，從中獲利台幣4680萬、美金100萬元，也涉嫌違反《證交法》。

總計金品軒集團違法吸金、募資賣股的行為，犯罪所得超過1.1億元，檢調單位2020年4月發動搜索約談後，已查扣羅廷軒名下位於新店的房產，並依違反《銀行法》、《證交法》罪嫌，起訴蘇、羅等9人。

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