鼎興牙材詐貸案風暴擴大　永豐銀「越審越嚴」仍遭騙18億

▲牙材商鼎興負責人何宗英再被起訴涉嫌向永豐詐貸18億元。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

牙材商鼎興貿易向10多家銀行、金融機構詐貸37億元，負責人何宗英已被一審判刑18年，檢調持續追查，發現何宗英等人涉嫌從2014年起，也用假的交易契約和票貼，向永豐銀詐貸18億元，台北地檢署13日再依違反《銀行法》起訴何宗英和財務主管江美玉等3人，何妻的外甥、前永豐監察人何宗達和吹哨人、前總經理張晋源等14人不起訴。

鼎興公司從2008年起，因資金出現缺口，開始製作假的醫院牙科部與診所醫師合約，併向牙醫借用支票，拿去向華南、新光、工銀租賃等9家銀行、4家租賃公司借貸，直2016年7月間，鼎興爆發跳票，才清查出鼎興詐貸高達37億元。何宗英先前已分別遭起訴2次，各判刑18年、9年2月，現都上訴高等法院審理中。

而揭發永豐金控弊案的永豐銀前總經理張晋源，也曾在鼎興詐貸案後，發現銀行有多人名字和何宗英近似，懷疑有親屬關係，果然查出，永豐銀當時監察人何宗達，是何宗英妻子的外甥，具有三親等關係，卻沒有據實填寫利害關係人，疑涉弊端。

但檢察官調查，何宗達長年旅居國外，看不懂中文，相關業務都是交由秘書助理處理，只要法尊部門提醒，何宗達的秘書就會再補申報，至於永豐銀承辦人員在核貸過程中，並沒有對鼎興特別寬鬆，反而是越審越嚴格，但因提供鼎興票據借貸的診所，都確實有在營業，且鼎興在跳票前都還款正常，所以持續獲得貸款。

檢察官因此認為，永豐銀相關核貸過程或許有行政疏失，但無證據顯示有故意配合放水的違法情節，因此處分何宗達、張晋源等14名銀行職員不起訴，但何宗英以及鼎興財務主管江美玉、張譽瀚3人則涉嫌向永豐詐貸18億元，被依違反《銀行法》起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開