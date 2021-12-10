快訊／史上最大超貸案再爆門神　合庫前董座廖燦昌包庇潤寅遭搜索

▲合庫前董事長廖燦昌因涉及史上最大潤寅超貸案遭搜索約談。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台灣史上最大詐貸案，潤寅集團詐貸472億元案主角楊文虎、王音之夫妻9日剛被判刑定讞，檢調懷疑金融機構有内神通外鬼，經過多次約談後，發現前合庫董事長廖燦昌涉嫌指示下屬，暗助潤寅詐貸約1億元，台北地檢署10日指揮調查局北機站，依違反《銀行法》特別背信罪嫌，對廖展開搜索約談。

廖燦昌先前已因涉嫌護張綱維詐貸掏空遠航35.9億元，遭北檢提起公訴，起訴時任職第一金董座的廖燦昌黯然請辭，並遭合庫提起附帶民事求償。

▲廖燦昌曾因放水包庇遠航張綱維詐貸案，到法院出庭揭示審理 。（資料照／記者羅志華攝）

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，因財務操作不當，資金周轉出現困難，從2008年起，以不實交易紀錄，向12家銀行詐貸累計472億元，一度潛逃美國的楊文虎夫妻遭遣返回台，由最高法院依《銀行法》等罪，判楊文虎徒刑25年、併科罰金6億元，王音之判刑27年、併科罰金6億5千萬元。

檢調持續清查發現，在潤寅詐貸案中受創嚴重的台企銀、合庫都疑似有人偷偷協助潤寅，用假的財務資料，調高授信額度，2020年8月間發動首波搜索約談時，台企銀劉姓姓女職員以及合庫雙連分行經理江蕙芳等3人訊後交保。11月間，檢調再針對合庫雙連分行人員暗助行為展開行動，並依《銀行法》特別背信等罪嫌，搜索約談當時合庫總行副總經理黃伯川、協理陳世卿等人到案後，查出幕後授意配合潤寅詐貸的合庫高層，疑似就是廖燦昌。

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