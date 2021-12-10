憂「護國神山」技術外流　股民控光洋科董事長馬堅勇涉嫌背信

▲光洋科董事長馬堅勇已刊登廣告澄清技術未外流，仍遭股民告發涉嫌背信。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上市公司光洋科(1785)經營權之爭持續延燒，董事長馬堅勇8日刊登報紙廣告，澄清公司核心技術絕無外流大陸，但有楊姓股民發現，在光洋科投資的大陸「光微半導體材料公司」官網上，早已宣傳通過台積電製程技術的官方認證，楊男擔心有「護國神山」美譽的台積電技術被陸資淘空，10日親自到台北地檢署告發馬堅勇涉嫌背信等罪。

楊姓股民表示，自己投資股票10幾年，最近看上光洋科逐漸掌握台積電的核心技術，前景看好，才開始進場購入光洋科股票，沒想到「遇人不淑」，他自行上網查詢「光微半導體」的大陸登記資料，是由光洋科等6名股東合資成立，但目前絕大多數的出資額是由光洋科提供，其餘5名股東尚未出資卻坐享由光洋科流出的台積電核心技術。

▲楊姓股民告發光洋科董事長馬堅勇涉嫌背信、財報不實等罪。（圖／記者劉昌松翻攝）

此外，楊男查閱光洋科最新財報，發現有110年第二季季報和第三季季報有財報不實的疑慮，懷疑馬堅勇可能涉犯《刑法》背信罪、《證交法》財報不實罪，因此委託律師向北檢提出告發。

根據張睿紘律師指出，上市公司董事長如因執行職務上之故意行為，導致公司的權益受損，確實有成立證券交易法的特別背信罪之虞，建議光洋科公司可以透過公布與大陸光微公司的相關合作文件內容來自清，以避免廣大股民的質疑與恐慌，並可再度取得股東的信任。

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