李靚蕾嗆告王家父子誹謗　SNG北檢苦等！最快明年元月才能分案

▲李靚蕾(右起)尚未如預告對王力宏提告誹謗罪。（資料照／翻攝自王力宏、李靚蕾）

記者劉昌松／台北報導

王力宏與李靚蕾離婚風波持續擴大，李靚蕾接連爆料王力宏召妓、約砲、性成癮，對於王力宏和王的父親指她想分產，李靚蕾更要求限時道歉，否則提告王家父子涉嫌誹謗罪，不過台北地檢署至今尚未收到相關案件，另據了解，由於目前全國地檢署紛紛進入年度統計，除有緊急保全證據需要或殺人、性侵等重罪案件，一般案件暫停分案。

王力宏15日首度對外證實，和李靚蕾近8年婚姻畫上句點，「我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃，所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。」李靚蕾卻在17日火力全開，po出近5000字長文，指控王力宏用攻擊她的方式保護自己，並踢爆王力宏出軌、召妓等行徑。

▲王力宏(右起)父親王大中手寫聲明，指控李靚蕾離婚程序中索討金錢。（資料照／翻攝自Facebook／宋燕旻、王力宏）

王力宏父親王大中以手寫信方式，在18日深夜發聲，指控李靚蕾當年挾胎兒要脅王力宏結婚，王父並指當初同意2人結婚是「一生最大的遺憾」，王父除力挺王力宏絕未出軌，還稱李靚蕾在離婚程序進行2年時間內，要求了數億台幣。

李靚蕾19日凌晨再發文反擊，否認跟王家要錢，並揚言19日下午3點前若王力宏不出面道歉，就將提告誹謗，「你(指王力宏)即使是躲在爸爸後面，也會需要負擔教唆的責任。」當天深夜，王力宏首度為紛爭發文強調：「我沒有對我們的婚姻不忠。」再指李靚蕾索討近9億台幣，正面與李靚蕾隔空交火。

▲電視台SNG車接連2天駐守北檢大門，等候李靚蕾提告。（圖／記者劉昌松攝）

這對離婚夫妻的八卦新聞喧囂整個周末，由於李靚蕾長期住在北市仁愛路三段豪宅，屬於台北地檢署轄區，電子媒體連日守候在北檢大門，好奇李靚蕾是否會依先前放話，到轄區司法機關控告王力宏和父親涉嫌誹謗，但據了解，北檢始終沒有收到相關告訴案件。

此外，由於年底公家機關需要進行年度行政統計等業務，除非重大刑案或有緊求如保全證據、司法相驗、外籍人收容等情況所需，否則一般案件暫停分案，司法機關原則上只處理尚未結清案件，直到到2022年開工日才會恢復分案作業。

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