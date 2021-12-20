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社會 社會焦點 保障人權

台7乙線重機過彎失控衝對向！害4汽機車連環撞　2人受傷

記者楊熾興／桃園報導

林姓男子駕駛普通重機車18日沿台七乙線直行下坡往三峽方向行駛，因過彎失控偏移車道，撞擊對向羅姓男子駕駛自小客車，後方黃姓男子駕駛重機車因前方發生事故閃避不及追撞後摔車，林男駕駛的機車於撞擊後彈回原車道，再波及後方陳男駕駛的重機車並摔車，這起連環車禍造成林男、陳男受傷。

▲林男騎重機過彎不慎衝撞對面車道小客車。（圖／大溪警分局提供）

▲林男騎重機過彎不慎衝撞對面車道小客車。（圖／大溪警分局提供）

▲造成4部汽機追撞事故。（圖／大溪警分局提供）

▲造成4部汽機追撞事故。（圖／大溪警分局提供）

警方表示，18日15時27分許，林男騎重機行經桃園市大溪區台七乙線9.8K處，因過彎失控偏移車道，撞擊對向羅姓男子駕駛自小客車之左前車輪，後方黃姓男子駕駛重機車因前方發生事故閃避不及，於林男摔車倒地追撞後摔車，而林男駕駛的機車於撞擊後彈回原車道，波及後方陳男駕駛的重機車並造成摔車，造成林男頭部撕裂傷送醫救治、機車多處受損；羅男自小客車左前車頭及右側車身受損；陳男手腳挫傷、機車左側受損，而黃男因有穿戴防摔衣，僅造成機車左側受損。

大溪分局初步調查，林男疑似過彎時車速過快導致失控，後方車輛則未未保持安全距離而造成追撞，警方呼籲，山路崎嶇變化多，行駛山路應適告減速並與前車保持安全距離，以維自身及用路人安全。頭部撕裂傷送醫救治、機車多處受損；羅男自小客車左前車頭及右側車身受損；陳男手腳挫傷、機車左側受損，而黃男因有穿戴防摔衣，僅造成機車左側受損。

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