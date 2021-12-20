媽媽叫起床去上學！14歲國中生縱火燒棉被　害父母送醫

▲母親一度受困3樓，有吸入性嗆傷。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣田中鎮七賢街一棟3層樓透天厝今(20日)上午7時許傳出火警，警消獲報後立即到場，救出屋主夫婦，並協助將2人送醫。初步調查，這起火警疑似遭人縱火、且犯嫌就是屋主就讀國中、14歲的兒子；該名少年案發後自行投案，供稱被叫醒後不想上學，氣憤之下燒了家中棉被，因此引發火勢。確切起火原因為何，警方仍在釐清中。

消防局指出，這起火警發生在上午7時許，據民眾報案指出，有民宅發生火警，屋主夫妻及就讀國中的小孩受困，隨即派遣第二大隊、及北斗、員林、田中、林厝、溪州、二水、田尾等9分隊，出動各式消防車輛19輛、救護車4輛，48名消防人員前往火場佈水線搶救。

第二大隊長徐溫聰指出，搶救人員架設雙節梯及掛梯從三樓鐵窗處救出女屋主，因疑似有吸入性嗆傷，送往田中仁和醫院救治，另於隔壁戶的頂樓發現男屋主，隨即引導頂樓男性民眾從鄰戶頂樓逃脫，為防吸入性嗆傷，也將他送往仁和醫院觀察，就讀國中的屋主兒子當下則已自行逃生，不在屋內。

這起火警火勢於8時13分完全撲滅，而屋主兒子隨後自行投案，供稱因一早被媽媽叫醒，但他不想去上學，一氣之下點火燒了1樓客廳的棉被洩憤，因此引發火勢。目前詳細案情，還有待警方進一步釐清。