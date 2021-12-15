新娘「背面全裸」只穿小丁扭臀磨蹭　艷舞片流出！全場賓客嗨翻

IS THAT THE BRIDE?!?!? pic.twitter.com/et8Ai6iWj3 — Detective Drip (@ImKindaFunny901) December 12, 2021

記者吳美依／綜合報導

美國佛州一段婚禮影片引爆熱議，新娘羅榭爾（Rochelle）赤裸雙腳，穿著一件背後全裸的「圍裙式」白紗出場，只有一件綴滿亮片的丁字褲勉強遮住私處。她盡情用下體磨蹭新郎，扭腰擺臀大跳艷舞，而賓客全都興奮不已，現場氣氛歡樂沸騰。

影片中，新郎笑容滿面，拉了一張椅子坐在舞池中央，看著嬌妻以挑逗姿態走向自己。羅榭爾環繞丈夫一圈後，開始用臀部磨蹭老公下體。接下來，她與伴娘團共舞，在舞池地板上性感翻滾，甚至當眾趴地、搖擺電臀。

▲美國佛州一名新娘在婚禮上大跳艷舞。（圖／翻攝Twitter@ImKindaFunny901）

一名賓客把影片上傳至Instagram後，又被輾轉分享至各大社群媒體，原始推特影片已累計310萬次觀看。許多網友抨擊新娘竟公開表演如此露骨、煽情的舞蹈，完全沒有考慮雙方親友、長輩及孩童，實在太不恰當，「在雙方親友面前，幾乎一絲不掛地大跳艷舞？」、「簡直就是一場鬧劇」、「這一切都好俗氣。扭臀的伴娘、赤腳的新娘，這就是她在你全家族面前展現的形象。」

儘管如此，也有不少人支持新娘，「如果她想在自己婚禮上扭腰擺臀，當然可以這麼做。」、「如果連在自己的婚禮上都無法盡興玩樂而不受批判，未免太可悲了。」、「從什麼時候開始，婚禮變成要在乎賓客的心情和認可？新人開心才是最重要的，你不喜歡的話就滾回家。」

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