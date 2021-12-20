昨夜「警告王力宏1點」也喊話蕾蕾　女律師今超崩潰...網秒懂哭

▲王力宏26歲時和16歲李靚蕾認識。（圖／翻攝自王力宏IG）

記者周亭瑋／綜合報導

王力宏昨晚首度打破沉默，怎料李靚蕾迅速以「5大重點」擊落，回顧這幾日，靚蕾都在深夜爆出猛料，逼得大票吃瓜群眾熬夜追後續。好笑的是，律師李怡貞才發文警告「力宏不要半夜發聲明」，結果她今天就面臨超崩潰情況。

起初，王力宏被李靚蕾爆召妓、約砲和冷暴力，已衝上輿論高峰，但仍不願低頭認錯，堅稱「沒對婚姻不忠」，甚至反控她離婚協議獅子大開口；結果被蕾神之槌再次重擊，連「性成癮、自戀型人格」都被揭開。

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律師李怡貞近日也陸續在臉書寫下評論及看法，昨晚更忍不住喊話，「我真的要睡了，明天還要開庭，行程超滿，特此警告...力宏不要半夜發聲明，謝謝。」

▲她大吐苦水，隔天行程超滿。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

巧的是，她才發文沒多久，不忘補充提到「蕾蕾妳也麻煩真的去睡好嗎？」沒想到，王力宏在午夜12點前終於首度發出聲明，相隔1個多小時，李靚蕾則以條理、邏輯清晰的5大重點反擊，瞬間將對方打趴。

對於李怡貞的無奈，網友們心有戚戚焉，紛紛笑回「他聽到了，12點以前發」、「明天再看聲明，要不然都要去看眼科醫師了（這二天眼睛很忙）」、「最近幾晚，大家都很沸騰，還讓不讓人睡啊」、「明天要上班上課，辛苦我們了」。

▼王力宏、李靚蕾網上交鋒。（圖／翻攝自李靚蕾IG）