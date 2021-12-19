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反萊豬公投結果大翻轉　蔡壁如籲一定要加入CPTPP：沒有藉口了！

▲▼蔡璧如認為公投雙方的資訊、資源不對等。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

▲民眾黨立委蔡璧如。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未通過，其中，同意方原先預期輕騎過關的反萊豬公投意外翻盤，對此，民眾黨立委蔡壁如表示，反萊豬公投落馬最讓自己意外，蔡也呼籲總統蔡英文，一定要加入CPTPP、簽下台美FTA，「國人都願意讓萊豬進口了，別讓國人失望。」

蔡壁如指出，反萊豬公投從原本單純的食安問題，在執政黨操作下，變成「反美豬」、變成如果不吃美豬就是反美、就無法加入國際經貿組織，甚至到後來，變成將會造成整個經濟、股市、金融的「負向壓力」。

蔡壁如表示，這也反映出國人對於早日加入國際組織的渴望和無法融入國際社會的恐懼，所以，我要呼籲蔡英文總統，一定要加入CPTPP，也一定要快點簽下台美FTA，國人都願意讓萊豬進口了，別讓國人失望了，同時也請記得：不要再拿中國當藉口。

對於反萊豬公投牽動台灣國際經貿佈局，蔡壁如分析，申請加入CPTPP接下來要面對的將會是福島五縣市（核災區）食品的進口問題， 保障人民健康是政府的責任，「但是最後的結果會是什麼？我希望政府能信守對國人的承諾。」

對於公投門檻未達標，蔡壁如指出，這次的公投，各黨都已經用盡所有方法、使盡所有氣力，仍然無法達到門檻，「我認為這和中選會沒能提供便民的投票制度是重要原因之一。」

蔡壁如表示，但是如果沒有執政黨立委與在野黨的合作，小黨無法完成公投的「不在籍投票」立法，公投不能死，只有完成「不在籍投票」的立法，才能讓更多外地遊子行使公民權利，台灣的民主才有可能進一步深化。

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