嘉義市豪華影城開幕　黃敏惠：感謝疫情期間「用感情來投資」

▲「世界級」電影院「嘉義in89豪華影城」熱鬧開幕 黃敏惠市長：「好震撼」。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

籌備8年、斥資30億元打造的「嘉義in89豪華影城」，位於民族路與成仁街交界處，曾為日本時代「二代南座」、戰後「國民戲院」，百年後原址重現戲院風華，頗具人文意義。17日在IMAX廳舉辦開幕記者會，嘉義市長黃敏惠受邀剪綵，並與in89豪華影城董事長蔡榮華等多位貴賓，一起體驗「世界級」影視規格。

黃敏惠指出，8年前蔡榮華董事長承諾在嘉義市投資，打造具有國際級水準的電影夢想館。以地方首長的角度而言，是喜憂參半，在「歡迎又期待」之餘，也擔心會遇到各種困難，投資不是只有資金，更要有專業、勇氣及強大團隊。過程中，市府協助企業解決所面臨的問題，感謝蔡董事長與團隊的堅持努力，可以說「用感情來投資」，讓「嘉義in89豪華影城」在最艱困時刻正式開幕，這就是台灣人的精神。

黃敏惠提及，「嘉義in89豪華影城」的前身是「國民戲院」，曾與同學在這看電影，擁有不少青春回憶。當時成仁街還有羅山及三山等戲院，猶如台北西門町電影街熱鬧非凡。「嘉義in89豪華影城」不僅是嘉雲區首座，也是全台唯一一座同時擁有IMAX、LUXE、MX4D三大電影規格的影城，一次囊括了3大極致觀賞科技，全視野的新一代「IMAX」雷射巨幕廳、李安導演都稱讚的3D終極螢幕「LUXE」雷射4K巨幕廳、不僅滿足視覺還能模擬實感環境特效的「MX4D」動感廳，此外，還貼心規劃親子影廳，有草皮、兒童專屬座椅；Coach躺椅廳更是放閃情侶的最愛，頂級的視聽享受、多種電影版本及特色影廳，在嘉義in89豪華影城一次滿足各類族群、影迷需求。

in89豪華影城董事長蔡榮華表示，感謝黃敏惠市長與市府團隊全力支持，「嘉義in89豪華影城」占地面積約600坪，建物為地下3層、地上8層，頂樓營造城市綠洲概念，總樓地板面積約3,500坪，樓高49.9公尺，共規劃9個影廳、約1,200個席位。這份好禮，獻給所有愛好電影的好朋友們。

in89豪華影城執行長蔡政宏感性分享，父親蔡榮華董事長，以影城夢為一生志業。感謝黃敏惠市長及市府團隊全力相挺，協作單位也反覆來回溝通上百次，「完成不可能的任務」。更重要是的，感謝父親帶領，同時引進世界最先進的影視設備、接軌國際，「嘉義in89豪華影城」是為電影院量身打造、客製化的專業空間，讓影迷有全新體驗與感受。團隊以用心態度經營，把最好的呈現給雲嘉南地區民眾，期待民眾多多走進電影院，以實際行動支持電影產業。

「嘉義in89豪華影城」開幕後，將辦理一系列回饋嘉義市民免費體驗活動，包含IMAX、LUXE、MX4D等國際品牌影廳，以及BOOMBOOM親子影廳等。in89豪華影城宣布，自12月15日至31日，只要名字中有「嘉、義、豪、華、影、城」其中一字相同或生日4碼、身分證字號中，含有「8、9」其中一個數字，就有機會參加抽獎獲得免費電影票。