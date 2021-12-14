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嘉義in89豪華影城12／15開幕　特殊影廳觀賞最新蜘蛛人影集

▲▼ 《蜘蛛人》最新影集上映將於『嘉義in89豪華影城』旗艦店開幕日登場放映 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 《蜘蛛人》最新影集上映將於『嘉義in89豪華影城』旗艦店開幕日登場放映 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓蜘蛛迷一飽眼福，全新開幕最高規格的『嘉義in89豪華影城』旗艦店，特別開啟全臺唯一IMAX版本「蜘蛛人不眠夜，一口氣連看3集」活動，即日起開始預售販賣，僅有12月17、18日兩場，只在嘉義in89，座位有限，同時加送限量全臺獨家IMAX原裝進口電影贈品。

▲▼ 《蜘蛛人》最新影集上映將於『嘉義in89豪華影城』旗艦店開幕日登場放映 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲『嘉義in89豪華影城』旗艦店票價189元起 。（圖／記者翁伊森翻攝）

史蒂芬史匹柏、諾蘭等全球知名導演均公認IMAX是觀影視覺體驗的最高標準；IMAX不只是銀幕超大而已，整體設計可以讓觀眾的視角平均拓展到70度寬，使電影畫面可以涵蓋全視野，達到沉浸式的視覺參與體驗。而『嘉義in89豪華影城』的IMAX設備規格更是獨霸臺灣西部走廊，其所採用最新款的雷射放映系統讓無論是色域表現的廣泛度、對比度、銳利度、更深邃的黑還是更高的亮度均遠遠優於現有的傳統IMAX，而其音響系統更是擴充到全動態12.1聲道，將整體觀影體驗直接推升到最高點！

▲▼ 《蜘蛛人》最新影集上映將於『嘉義in89豪華影城』旗艦店開幕日登場放映 。（圖／記者翁伊森翻攝）

『嘉義in89豪華影城』是全臺擁有最多種版本觀影選擇的電影院：IMAX、LUXE、MX4D（除了視覺體驗以外，更加上動態座椅效果，以及許多模擬實感的環境特效，如下雨、氣味、風效、煙霧…等等，是更豐富且全面的感官刺激觀影體驗），即使是COACH廳也有最舒適的翹腳躺椅搭配如鏡面般高達92%反射率的終極銀幕。

今年8月23日，索尼釋出《蜘蛛人：無家日》首支前導預告，該預告在發布後24小時內獲得3億5,550萬的觀看次數，打破了漫威系列所保持的2億8,900萬觀看次數記錄，成為觀看次數最多的預告片，可想而知有多少影迷期待著新片上映！

▲▼ 《蜘蛛人》最新影集上映將於『嘉義in89豪華影城』旗艦店開幕日登場放映 。（圖／記者翁伊森翻攝）

『嘉義in89豪華影城』旗艦店，現場還有展出雲嘉地區唯一一尊1:1真實比例的蜘蛛人模型可供蜘蛛迷一起拍照留念，共同見證漫威英雄的再創顛峰！

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