1218公投投票率比2018低　江啟臣：代表民進黨說謊

▲江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

1218公投晚間8時11分許所有投票所開票結束，確定「4個不同意」，其中公投綁大選同意票395萬1882票、不同意票412萬38票，是此次差距最小的公投案；作為領銜人，國民黨立委江啟臣透過臉書表示，他尊重與接受公投的結果，但從投票率推估，很明顯顯示，公投必須綁大選，否則不只投票率會明顯下降，更將把議題抉擇變成政黨對決，使公投制度喪失憲政功能與目的。

江啟臣指出，投票率作為公民參與的指標，即使這次朝野各黨皆全力呼籲民眾要出來投票，媒體、社群也高度關注。然而投票率卻僅有4成左右，與2018年的5成5相差甚遠，而這代表著， 民進黨說不綁大選不會影響投票率的說法，就是個謊言。

回顧2018年公投結果，江啟臣表示，可以看到即使是通過的7案裡，彼此之間的得票也不同，最多最少相差近兩百萬票，顯示民眾對不同案有不同意見，未被政黨影響；然而這次4案之間的同意和不同意票數竟高度接近，相差僅在20萬票間，如此一致的票數，就顯示未綁大選的公投，已變成政黨對決、變成選舉，而不是議題抉擇。

「全國公投第19案作為個別公投案，沒有通過事小，但倘若未來的公投案皆因投票率而盡墨，或是質變成政黨對決的選舉，這就是台灣民主的大事。因為公投，是選舉之外，人民、在野力量，在我國憲政體制內，唯一能對執政黨有效制衡的合法武器。如果人民失去對公投的信心，失去推動公投來制衡政府的動力，這將會是台灣民主化以來最大的憲政危機。」

江啟臣說，在此，即使公投第19案沒有通過，但他必須呼籲不分朝野、黨派的賢達們，從這次公投的結果來重新審視，公投綁大選對台灣民主深化與運作的價值與意義。