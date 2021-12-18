姐弟「爬窗逃生」濃煙狂冒！驚險畫面曝光　赤腳掛水管大火噴出

▲姐弟「爬窗逃生」畫面曝光。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約一棟公寓16日發生火警，有目擊民眾拍到，有一對姐弟試圖從5樓窗戶爬出逃生，滾滾濃煙不斷冒出，姐弟穿著短袖短褲緊緊抓著窗戶，赤腳踩著外牆黃色水管吃力爬出，樓外的民眾也拿出大張床單在一樓待命，後來火瞬間從屋內噴出，兩人也迅速沿著水管滑下，畫面險象環生。

根據《每日郵報》報導，紐約市曼哈頓區東村（East Village）一棟14層樓公寓16日發生火警，濃濃黑煙和火光不斷從公寓冒出，從目擊者拍到的畫面可以看到，有一對年紀分別是18歲和13歲的姐弟，試圖從失火的房間窗戶爬出逃生。

這對姊弟穿著短袖短褲，而18歲的姐姐赤腳從窗戶先爬出，雙手緊緊抓著邊緣懸吊在半空中，這時一樓的民眾立刻拿出床單，準備好隨時能接住。接著姐姐奮力爬到牆外的黃色水管上，再伸手引導弟弟爬出，兩人就這樣緊緊抓著水管不敢移動。

Yesterday morning 2 teens—a 13 and 18-yr-old— escaped a burning building in East Village, NYC. In the video you can see the first teen hanging from the window then stand up and hold on to a pole and help the second person.

(1/2)



pic.twitter.com/xzHP5QqM2I — GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) December 17, 2021

後來火光瞬間從屋內噴出，姐弟倆立刻沿著水管快速滑下來，畫面險象環生，所幸兩人立刻被底下的民眾接住，兩人也被救護人員送往醫院，目前僅有部分燒傷，情況相當穩定。屋內還有他們46歲的母親和其男友，目前母親情況危急，而男友的遺體則在屋內被發現。

附近鄰居表示，火災發生時他們曾試圖破門，但姐弟的母親瘋狂喊著她打不開。根據消防人員說法，母親的男友專門替人修理電動腳踏車，而屋裡確實堆滿許多台車，不確定是否因為腳踏車電池燃燒導致火災，目前還在進行進一步調查。