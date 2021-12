姐弟「爬窗逃生」濃煙狂冒！驚險畫面曝光　赤腳掛水管大火噴出

▲姐弟「爬窗逃生」畫面曝光。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐約一棟公寓16日發生火警,有目擊民眾拍到,有一對姐弟試圖從5樓窗戶爬出逃生,滾滾濃煙不斷冒出,姐弟穿著短袖短褲緊緊抓著窗戶,赤腳踩著外牆黃色水管吃力爬出,樓外的民眾也拿出大張床單在一樓待命,後來火瞬間從屋內噴出,兩人也迅速沿著水管滑下,畫面險象環生。

根據《每日郵報》報導,紐約市曼哈頓區東村(East Village)一棟14層樓公寓16日發生火警,濃濃黑煙和火光不斷從公寓冒出,從目擊者拍到的畫面可以看到,有一對年紀分別是18歲和13歲的姐弟,試圖從失火的房間窗戶爬出逃生。

這對姊弟穿著短袖短褲,而18歲的姐姐赤腳從窗戶先爬出,雙手緊緊抓著邊緣懸吊在半空中,這時一樓的民眾立刻拿出床單,準備好隨時能接住。接著姐姐奮力爬到牆外的黃色水管上,再伸手引導弟弟爬出,兩人就這樣緊緊抓著水管不敢移動。

Yesterday morning 2 teens—a 13 and 18-yr-old— escaped a burning building in East Village, NYC. In the video you can see the first teen hanging from the window then stand up and hold on to a pole and help the second person.

(1/2)



