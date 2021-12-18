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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呼籲再投一個不同意　林昶佐：留住林昶佐支持林靜儀，台灣繼續贏

▲民進黨公投說明會台北場，立委林昶佐致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲林昶佐。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

四大公投今（18日）投票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離投票結果陸續出爐，目前4案不同意票皆大於同意票，結果大勢底定。對此，面臨罷免危機的台北市立委林昶佐呼籲，1月9日投下「不同意」，讓國民黨知道，無論如何濫用民主制度虛耗台灣，都要一票一票投出自己的未來。

「人民決定，台灣前進！」林昶佐表示，今天是四大公投投票日，開票至今，重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選和珍愛藻礁等四案，投票率都離門檻還有一段距離，過關的機率已微乎其微，更重要的是，反對票也全部超過同意票，這是人民發出的強大訊號「停止虛耗、大步向前！」

林昶佐指出，明顯的，對於國民黨裡面的極端人士為了政治利益，把這些多年來社會已凝聚出共識的議題，硬要以公投的方式重新包裝、操弄是非，人民已經感到不耐與厭煩，連國民黨自己的支持者都不願意為其背書，而心繫台灣進步的族群，仍勇敢的站出來，阻止繼續內耗的任何可能，國民黨作為台灣最大的在野黨，應該思考是否要繼續濫用這種極端的政治手段，或是可以傾聽人民的聲音，停止浪費社會資源，走向理性監督的路線。

對於公投結果，林昶佐提到，讓台灣終於可以大步向前，尤其困擾台灣人二、三十年的核四，反對票遙遙領先超過50萬票，距離告別這座不安全的核電廠，又近了一步；台灣守住肉品的公平交易機制，為加入國際體系貿易打下堅實基礎；能源的安全與轉型，將會因為天然氣第三接收站的落成而加速，「南電北送」的不公平也會逐漸弭平；未來公投與大選不會被硬綁在一起，民眾可以仔細研究各個議題，選務也不會出現「邊投票邊開票」的混亂場面。

面對緊接3個禮拜後的1月9日罷免案，林昶佐呼籲，懇請大家不能鬆懈，理性地對罷免案投下「不同意」，台中二選區的補選之戰，也請把票投給4號林靜儀醫師 溫柔堅定新中二，相對於公民投票是全體民意的展現，個別選區更需要大家全力動員，必須讓國民黨內的極端勢力知道，無論他們想如何濫用民主制度來虛耗台灣，我們都會溫柔堅定地回擊、一票一票投出我們的未來，讓中正萬華、台中二選區繼續前進，與所有台灣人民繼續大步往前進！「一月九日，關鍵一票！留住林昶佐、支持林靜儀 ，台灣繼續贏！」

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