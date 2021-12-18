李靚蕾走出「王力宏的太太」！蔡詩萍讀IG有感：現代男人小心了

▲王力宏的人設被前妻李靚蕾戳破。（圖／翻攝自IG／wangleehom、jl.leilei）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著王力宏結束8年婚姻，前妻李靚蕾昨（17）日貼出「毀滅性聲明」，寫下自己和王力宏多年來相處上存在的問題，並爆出男方婚內出軌、約炮召妓等驚人事跡，震驚外界。除了事情本身震撼，不少人注意到李靚蕾的文筆，認為「靚蕾體」堪稱教科書等級。資深媒體人蔡詩萍也發文，直呼自己讀李靚蕾長文有感。

蔡詩萍在臉書發文，「李靚蕾，走出『王力宏的太太』，妳徹底自由了！--清晨讀李靚蕾長文有感。」說他好奇去看了李靚蕾「足足有『九頁』之多」的IG文，「雖然，IG上讀長文很辛苦，可是，想想看，一個女人，又是在怎樣的一種心情下，願意在深夜，『更辛苦，更有耐性的』，一字一字的，把自己一路走來的婚姻路，交代清楚呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他完全可以想像，李靚蕾在寫這些文字時，心中的百感交集，以及悔恨、不捨，「但，她的思路是清晰的，她的文筆是洗練的，她的反覆陳述，是有著『現代女性』既可以『為愛承擔』但同時也可以『因愛覺悟』的『現代性格』！」但王力宏在經營自我成就上那麼精明，怎麼會不了解「身邊的枕邊人」有多冰雪聰明，怎會不在乎女方在婚姻裡長期受挫的感受。

蔡詩萍表示，從李靚蕾的陳述來看，王力宏顯然沒有面對他的婚姻，「沒有面對『高學歷妻子的自我期許』，沒有面對『孩子渴望爸爸始終都在的陪伴』，沒有面對『夫妻要一起完成“屬於我們”的一種歸屬感』！」

▲蔡詩萍大讚李靚蕾很勇敢。（圖／翻攝自王力宏IG）

蔡詩萍點出，「在men's talk的一般笑話裡，『前妻是最可怕的動物』，點出的，其實也是『枕邊人』最清楚婚姻裡『另一半的德行』」，換句話說，「『前妻』（或前女友）之所以可怕，是她可以穿透這些『人設』，還原你的『本來面目』，而徹底讓『人設崩壞』！」

接著，蔡詩萍提到，可能大家多半都在討論王力宏一夕毀滅的形象，但當他細讀李靚蕾的長文時，最同情、有感的重點，反而是「婚姻中，『不對等關係』的始終存在」，「一位漂亮，高學歷的女性，嫁給天王，『是高攀』嗎，是『擠身上流』嗎？婚姻中，『財務獨立」是保障嗎？為家庭付出的『賢妻良母』角色，應該是『無償』的嗎？默默成全『天王的形象』，是選擇嫁給天王『必然的代價』嗎？」

蔡詩萍從李靚蕾的IG貼文回應上，注意到很多女網友都是留下鼓勵，或表達女性的憤怒，「這應該跟『現代女性的普遍同理心』有關，女人早已經不是『必然犧牲自我』的傳統角色了」，他直說這些女子受教育、被父母疼愛、在職場上表現傑出、勇於示愛勇於說不，「現代男人要小心，要注意了，她們也會因為失望，因為痛苦，而全力反擊，毫不留情！」

最後，他向李靚蕾的勇敢致敬，「李靚蕾這篇長文，會不會毀掉王力宏，根本不重要了。重要的是，『李靚蕾，走出“王力宏的太太”，妳徹底自由了！』」。