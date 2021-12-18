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朱宥勳分析李靚蕾毀滅文　大讚「思緒清晰、有節奏感」揭1重要訊息

▲▼王力宏「約炮SOP」！　李靚蕾、Yumi中招過程都一樣。（圖／翻攝自Instagram／wangleehom、jl.leilei）

▲李靚蕾與王力宏情斷8年婚姻。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

記者施怡妏／綜合報導

歌手王力宏15日證實和妻子李靚蕾結束8年婚姻，前妻沉默2天，突在17日深夜發表5000字長文，爆出他私下劈腿、召妓，長年男女關係混亂，作家朱宥勳逐段分析李靚蕾的寫作方式後大讚，整篇文章「融記敘、抒情與說理於一爐」，不管是寫作策略、表情達意還是所表達的概念，都很值得一讀。

朱宥勳在個人網站發文，逐段分析李靚蕾長篇文的寫作方式，他認為李靚蕾心思很周密，且思緒清楚，整篇文章就像是爬一座山型階梯一樣，是ABCDEDCBA，抓一個中軸之後，全部都是前後鏡像對稱，每一波攻勢打出來之前必有暖身，打出來之後還會做個扣，好連結到下一波攻勢，綿密得目不暇給

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攻勢開始，李靚蕾緊扣著「把我的經驗貢獻給大家」為主軸，看到李靚蕾對「女孩們」呼告，這一呼告當然不只是在傳承女性經驗，也同時是示人以「受傷後的堅強」，讓讀者不管從感性上還是理性上，都更能同理、支持她。

第二波攻勢則扣緊「無私vs自私」的主軸，以財務問題作為切入點，「作者鼓勵丈夫自我實現，可以少賺一點也無所謂，並且也願意在丈夫脆弱時給予情感支持，這一整段真的是綿裡藏針，非常厲害」，一方面展現支持丈夫之意，一方面也是事先打消「你還不是享受到嫁入豪門之樂」的批評。

▲▼王力宏,李靚蕾。（圖／翻攝自王力宏IG）

▲朱宥勳大讚李靚蕾思緒清晰，文章起承轉合用得很好。（圖／翻攝自王力宏IG）

而在這樣的情緒累積後，李靚蕾才提出了「揹黑鍋」之說，也就顯得好像很有說服力，由於前面的細節實在太豐厚，讓李靚蕾的信任度大增，這時候就算是一面之辭，也看起來是比較可信的一面之辭。

接下來就是核彈級爆料，朱宥勳指出，在這可以學到兩種佈局用則，那就是「比例」和「順序」問題，李靚蕾很清楚知道全文最強的一拳在這裡，一定要用最多的細節造成最強的效果。

第一波關於「孩子」、第二波關於「財務」、第三波關於「媒體」，但作者卻沒有在這三大主題著墨太多，這就是為了文章佈局的剪裁而收了一手，因為「性生活的淫亂」這才是最重的一拳，在此我們可以看到，知道要「寫什麼」很重要，知道要「不寫什麼」也很重要。

再來就是「順序」，前面先上小菜，用小孩、財務、媒體當作暖身，最後才送上主菜「性生活的淫亂」，大菜要最後上，而且前面要安排兩組（以上）的小菜鋪墊，這也是很經典的戲劇節奏。

朱宥勳指出，全篇我最喜歡的一段文字就是「你當時說你愛我，你現在說你愛孩子，我有聽見，但是沒有看見。」節奏感好，句型鏗鏘，真滴讚。老實說，文辭鋒利的聲明我見過，人情老道的聲明我也見過，文章結構這麼整齊的聲明，我還真是沒怎麼看過，這人寫字根本是在閱兵大典上面排方陣來著。

最後的結語就是保持水準、正常發揮，會發現前面講過的一些主軸和策略又都一一出現了，這樣的反覆呼應，證明了這些說法都不是偶然的，而是深思熟慮之後才寫下來的

看了這篇文章不禁覺得，作文還考什麼「新冰箱」、「季節的感思」呢？真要讓學生體驗什麼是「融記敘、抒情與說理於一爐」的威力，讓學生想像知性與感性齊出是什麼樣子，不如考學生怎麼寫分手信或公關聲明吧。
 

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