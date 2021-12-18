太管處贈奬金助學13年　受惠生發揮長才投身園區解說員

▲▼受助學生哈隆·布亞利用己身所學專長投身國家公園解說員。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處為鼓勵轄區及周邊居民優秀學子，自2019年每年提撥經費頒贈轄區周邊居民優秀學生獎助學金，無論是學業及特殊才藝學生，從國小五、六年級到大學、研究所皆可申請，獎助學金從每人1000元到6000元不等，截至今年共有3491人次獲獎，今年獎助學金有308人獲獎。

太管處說明，這項獎學金的發放，除勉勵學子在學業或專業能更精進外，也歡迎其後續也能參與國家公園經營管理工作。歷年來曾領過獎學金的學生，現已成為社會中堅力量，在各行各業間貢獻所長；此外，也有受惠學生投身國家公園工作，成為國家公園解說生力軍。其中哈隆·布亞投入解說影片製作，引領遊客認識太魯閣。

太管處表示，求學期間，曾多次獲得此獎學金的哈隆·布亞，在完成碩士學業後，選擇留在家鄉，並進入太魯閣國家公園管理處參與解說工作。其透過解說及影像製作專長，與解說團隊一起製作解說影片，既是鏡頭前侃侃而談的解說員，也是鏡頭後的攝影師與剪接師，解說影片完成後，上傳於太管處解說課在YouTube開設的「Way Wild Taroko」頻道中，將太魯閣族文化及太魯閣國家公園內豐富特殊的地景生態介紹給遊客。

太管處最後表示，很高興看到受惠學子在完成學業後，願意以自身專長來加入國家公園工作，也顯示管處多年來持續投入社區人才培育工作有成。

