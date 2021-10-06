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花蓮發放敬老金！擴大85歲以上長者為對象　全縣6684人受惠

▲▼花蓮縣長徐榛蔚探視百歲人瑞並贈送敬老禮金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚探視百歲人瑞並贈送敬老禮金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

重陽佳節將至，花蓮縣長徐榛蔚5日在社會處長陳加富陪同下，分別前往玉里鎮與吉安鄉為本縣百歲人瑞獻上滿滿的祝福，親手致贈重陽禮金以表達對長者的關懷及尊敬。

徐榛蔚5日上午專程南下親贈敬老禮金予今年滿百的陳傅英妹女士。陳傅奶奶生於民國10年，經歷過二次世界大戰， 含辛茹苦將5個孩子拉拔成人，兒女多為公教退休人員，可見陳傅奶奶栽培孩子們成材，皆為國家棟樑。陳傅奶奶與街坊鄰居相處融洽，每天晚上都要和鄰居一同追劇「黃金歲月」，徐榛蔚聽聞笑著表示奶奶依舊保有一顆少女心。交談過程中徐縣長緊牽著奶奶的手，老人家臉上洋溢著開懷的笑顏，現場氣氛溫馨祥和。

另外吉安鄉98歲胡惜女士，保持愉悅的心情是胡奶奶保持長壽健康的秘訣，所以她總是笑臉迎人。奶奶身體硬朗，徐縣長離開時還起身陪同到門口。今年因縣府修訂重陽節敬老禮金發放標準，致贈胡奶奶敬老禮金5000元，以期表達社會對他們的關懷與感謝。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚探視百歲人瑞並贈送敬老禮金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為表達對長者們祝福之意，花蓮自今年10月起調整重陽節敬老禮金加碼金額最高新台幣1萬元，並放寬重陽節敬老禮金領取下修年滿85歲以上長者。

即日起至重陽節前夕將致贈花蓮縣85歲以上長者重陽節敬老禮金約新台幣3000元至1萬元不等金額，另百歲以上人瑞加贈金鎖片及逢滿百長者敬老狀，希望藉由重陽敬老禮金讓縣內長輩感受到尊崇與關懷，同時祝福長輩健康呷百二。

花蓮縣政府重陽節敬老禮金此次加碼發放對象，自10月起為設籍花蓮縣3個月以上並實際居住，即凡是於今年7月14日前設籍花蓮縣且於10月14日前年滿85歲以上長者，新增加85歲至89歲致贈重陽敬老禮金每人最高至新台幣3000元，計約4088人；90歲至99歲致贈重陽敬老禮金由原來致贈每人新台幣1000元提高至新台幣5000元，計約2596人，由各鄉（鎮、市）公所協助致贈。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚探視百歲人瑞並贈送敬老禮金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

年滿百歲以上長者83人，原致贈重陽敬老禮金每人新台幣2000元提高至1萬元，除由縣政府派員親至長者家中致贈敬老禮金外，另有總統府及衛生福利部聯合致贈百歲以上長者金鎖片1枚，適逢滿百長者加贈總統府敬老狀1紙。

除花蓮縣政府有重陽節敬老禮金外，各鄉（鎮、市）公所亦各自發放金額不等之重陽節禮金或辦理重陽節活動，民眾亦可向戶籍所在地公所洽詢。也請各鄉鎮公所村里幹事協助發放重陽節敬老禮金，並同時關心失能長者的生活狀況，讓長者共同感受重陽佳節的愉悅，預估有6684人受惠。

花蓮縣政府社會處處長陳加富呼籲，為避免有心人士假藉重陽節禮金名義詐騙，如有不明人士要求長者提供身分證、帳戶等，請先向戶籍地鄉鎮市公所查證，此次敬老禮金發放提高及下修年齡，希望藉此鼓勵長輩好好照顧自己，活越久領越多，健康久久幸福久久，營造花蓮成為元氣樂齡健康長壽幸福城市之願景。

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