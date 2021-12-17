流浪毛小孩住渡假飯店　花蓮狗貓躍動園區啟用

▲「花蓮縣狗貓躍動園區」落成啟用典禮，縣長徐榛蔚及多位貴賓出席揭牌儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「以領養代替購買！」花蓮縣政府於鳳林鎮支亞干溪旁興建「花蓮縣狗貓躍動園區」，14日舉行落成啟用典禮，縣長徐榛蔚及多位貴賓出席揭牌儀式，並代表縣府與花蓮高級農業職業學校、遠雄海洋公園簽署簽訂合作意向書，共同為花蓮的動保工作盡心力，同時歡迎親子民眾踴躍前往參觀、領養，讓毛小孩前往下一站幸福的據點。

▲▼狗貓躍動園區主體建物占地面積約0.88公頃，如同度假飯店的造型外觀，視覺簡潔優雅、窗明几淨，內部明亮寬敞。

狗貓躍動園區主體建物占地面積約0.88公頃，總樓地板面積約1300坪、綠化面積約962坪，如同度假飯店的造型外觀，視覺簡潔優雅、窗明几淨，內部明亮寬敞，總共約可以收容330隻狗狗和20隻貓咪。園區內的狗狗籠舍，還有特別設計有可與戶外草地空間連通，視需求讓狗狗到戶面散跑運動的綠地，二樓有寛闊的地景視野，坐擁面對海岸山脈近180度，超五星級的絕佳視野，洽公民眾可悠閒地享受乾淨、謐靜的環域空間。

徐榛蔚表示，自前縣長傅崐萁的擘畫下，「貓狗寵物園區」構想成形，經過多年的選址及與鄉親溝通說明下，最終落腳於鳳林鎮，感謝中央農委會的支持與地方公所的配合，將提供花蓮縣浪浪毛小孩們舒適居住的環境，未來將陸續規劃二期及三期建設，歡迎各級學校透過校外教學參觀，讓孩子更了解生命的價值，並珍惜，也盼鄉親以領養代替購買，更不棄養，共同打造幸福城市。

行政院農業委員會副主任委員黃金城提到，自2014年至今，農委會已規劃20個縣市共計興建29座動物收容中心，花蓮是一個尊重生命、愛護環境的純淨土地，園區開幕啟用將是動保工作邁向進步的一個重要里程點，更是孩子對於生命教育體驗的重要機會，期盼未來將成為讓毛小孩躍動生命、豐富精彩生活的中繼新天地。

縣府農業處長吳昆儒表示，狗貓躍動園區開幕啟用將是花蓮動物保護工作邁向進步的一個重要里程點，後續還有「寵物運動公園」的落成，這也是花蓮縣政府體現不僅照顧民眾，也在照顧毛小孩的政策推動。此外，在狗貓躍動園區也會試辦執行「狗便黃金塔」，將園區內毛小孩的便便，與園區落葉、蚯蚓共處混置，透過時間轉化「緊密結合」成為「黃金沃土」後，還諸大地滋養環境。

▲花蓮縣政府呼籲以領養代替購買，讓毛小孩前往下一站幸福的據點。

活動現場邀請花蓮縣獸醫師公會理事長林明煌為活動提供「免費」貓五合一疫苗20隻、犬八合一疫苗40隻、犬體外寄生蟲防治口服藥劑50隻，還有獸醫師免費為家中毛寶貝健康診察。為提升園區未來之教育功能性，已洽談與國立花蓮農校及遠雄海洋公園跨域合作進行寵物飼養、寵物美容實習、動物福利、動物行為矯正訓練等課程外，未來也將規劃生命教育、民眾親子體驗等活動，期望未來能和其他產界、學界跨域合作，創造多元價值。