辦5G首選中華電信？　人氣調查「龍頭威望」不減　台灣之星用戶飆升



▲中華電信開辦5G業務以來，網友常態支持度仍站穩龍頭地位。（圖／中華電信提供）

App活動小組／綜合報導

你辦5G門號了嗎？自從電信業者開賣5G業務以來，各家強打優惠方案吸引消費者，其中中華電信維持門號數量龍頭地位，長年來的支持度不退燒，在最新調查中，暫居網友綜合支持度榜首。

電信三雄在2021年的用戶成長比，由中華電信抱得金雞，平均單月新增16442個門號用戶，證明5G門號推廣十分成功。在台灣大哥大平均單月增加977戶，遠傳則是減少了2339戶，成為唯一負成長的業者。

而今年三雄外異軍突出的業者則是台灣之星，平均單月新增6862個用戶，顯示5G加上iPhone13方案在市場具有十足競爭力，在ETtoday新聞雲現舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中暫居綜合第四，強勢追擊。

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最佳品牌票選現況（截至12/18 13:00）

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ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀你來當評審！

登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



