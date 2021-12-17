高雄榮登「最多手搖飲料店城市」疫期展店數反爆量　網友最愛50嵐



▲手搖飲料競爭超激烈！高雄市竟是手搖一級戰區，店數為全台最多（示意圖／視覺中國CFP）

App活動小組／綜合報導

手搖飲料是台灣驕傲，不論天熱天冷都要喝上一杯。根據經濟部統計處調查，目前全台手搖飲料店數量最多的地方，竟是高雄市！

高雄市內在10月前營業的手搖飲料店家數高達「26,225間」佔全國最多，較去年同期成長1,338間，展店數和營業額也從疫情三級期間禁止內用時期谷底回溫。統計處研判為疫情影響部分民眾先前工作，因手搖飲料店入門門檻較低又受歡迎，才加速業者投入展店。

若以縣市飲料店密度來看，嘉義市平均每萬人口有21.7間手搖飲料店，居全國冠軍，而人口數對多的新北市，卻只有5.9間最低。而民眾最喜歡哪間連鎖手搖飲料店呢？ETtoday新聞雲舉辦的最新調查結果為「五十嵐」暫居榜首，依次為COCO、可不可熟成紅茶、迷客夏和清心福全。

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最佳品牌票選現況（截至12/17 10:40）



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ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀你來當評審！



登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

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Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



