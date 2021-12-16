抗通膨基本功「行動支付綁對卡」先省3-5%　LINE Pay登頂使用人氣榜



▲LINE Pay在台灣最新調查中，晉身最受歡迎的電子支付系統。（圖／LINE Pay提供）

App活動小組／綜合報導

全世界大量印鈔政策加上供應鏈受阻，通膨是全民眼前的大問題，還沒提高收入之前，用行動支付省錢至少是抗通膨的基本功！台灣近一年來受到疫情影響與趨勢發展，行動支付使用率大幅提高，各家支付廠商與合作銀行，也推出許多方案與信用卡回饋使用者，現省3%起步，精打細算的朋友絕不能錯過。

高額的信用卡綁行動支付回饋方案，常見的有：

LINE Bank自家的「快點卡」國內一般消費回饋LINE POINT 3%(上限500 POINT)



台北富邦的「J卡」綁定LINE Pay回饋現金新戶3.5%、舊戶3%



滙豐銀行的「滙鑽卡」街口支付、LINE Pay 3% 現金回饋



凱基銀行的「魔Buy卡」Apple Pay、Google Pay、LINE Pay、街口、Pi拍錢包、悠遊付、OPEN錢包、橘子支付、icash Pay、歐付寶 8% 回饋(每月上限200元)



台新銀行的「GoGo卡」行動支付/網購週六最高6% (基本0.2%+任務0.8%+指定2%+週六3%)



永豐銀行的「幣倍卡」Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Garmin Pay、Fitbit Pay、LINE Pay 國內一般消費回饋現金5-6% (回饋上限200-600元)

而在新聞雲本月舉辦的「企業品牌聲望大調查」中行動支付多家廠商爭鳴，不難看出台灣人愛的的通訊App Line內建的LINE PAY受到最多數人喜愛，加上錢包功能可跟朋友互相轉小額現金，十分方便。蘋果手機內建的Apple Pay則暫居第二名，順手按兩下就能打開感應十分方便，且安全性也受到網友好評。其餘知名廠商如台灣Pay、街口支付、Google Pay則進入前五競爭行列。

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最佳品牌票選現況（截至12/16 10:40）



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ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀你來當評審！



登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



