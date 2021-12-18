王力宏長年約砲超渣！美女人妻怒「敢偷吃就要敢承認」：刪除歌單

▲王力宏與李靚蕾結束8年婚姻。（圖／翻攝自王力宏IG）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏17日被前妻李靚蕾爆料男女關係混亂，不僅約砲、召妓，還跟演藝圈不少「好朋友」關係匪淺，私下三觀顛覆見識，對此，網紅「矽谷美味人妻」謝凱婷表示，男人花心偷吃就要大方坦承，敢做敢當，結果王力宏不僅對老婆小氣，還把所有的錯指向老婆，「我要把王力宏的歌都從歌單裡移掉」。

「矽谷美味人妻」謝凱婷在臉書發文，男人如果想要偷吃，就要跟Bill Gates（比爾蓋茨）和 Jeff Bezos（貝佐斯）一樣大方承認，才能做到和平分手，「跟生了三個小孩的老婆小氣，還把所有的錯都指向老婆，讓女人一無所有、退無可退，終於招來自身的毀滅」，她生氣指出，「我等會要把王力宏的歌都從Spotify歌單裡移掉」，最後，她也大讚李靚蕾做得好，並喊話「加油」。

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對於王力宏的荒唐行徑，網友們也覺得很扯，「支持李小姐的做法，終於講出來，不讓有人再受害」、「不只渣實在太惡劣了」、「不要的最大！李靚蕾現在不要他的愛不要他的錢，就是要把一切委屈說出來」、「太無言了，靚蕾要帶3個孩子，面對這樣的老公，超苦的」。

許多網友也直呼「我也要把歌單裡王力宏的歌全刪掉」，「歌單移掉+1」、「雖然我的Spotify只有一首《第一個清晨》，看到妳的文章後決定立刻刪掉」、「完全從偶像名單移除」、「專輯退費啦，浪費我零用錢」、「我剛剛也把他的歌單都清空了」、「謝謝你的分享，刪除王力宏」。