不爽膠筏被勾到　漁民持刀追砍釣客讓他落海！殺人罪判刑定讞

▲漁民持刀追砍釣客，害他落海死亡，殺人罪判刑11年定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台南漁民洪義文，2017年間在北門鯤江溝附近捕魚時，膠筏遭黃姓釣客的釣魚線勾到，2人爆發衝突，洪男竟持菜刀追砍釣客，以致釣客落海，遺體3天後才被發現。一審將洪男判刑4年、二審改判2年10月，但更一審改認定為「殺人罪」判刑11年。案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

判決指出，洪男居住在蚵寮北門58號鯤江溝水閘門出口，平時駕駛膠筏由鯤江溝行駛通過水閘門出港，以捕撈鰻苗維生。案發於2017年1月5日，晚間7點45分許，黃姓、溫姓兩名釣客前往北門58號鯤江溝排水閘門出口附近堤防釣魚。洪男正好駕駛膠筏經過釣線，膠筏勾住釣魚線。

黃男不滿釣線遭勾，向膠筏丟擲石頭，並與膠筏上的洪男起了口角。洪男氣不過，停下膠筏，取出平時作為割斷漁網所用之菜刀，衝上堤防追砍黃男。黃男為了閃避，躲進堤防邊擋泥牆下緣基座、寬度僅56至23公分之窄徑，洪男還叫囂稱：「好膽你給我起來，我要砍死你。」，並在擋泥牆上方平台對黃男繼續叫囂；洪男最後抓起地上的玻璃空瓶，朝黃男丟擲，黃男躲無可躲，終於落水。

洪男忿忿離去，落水的黃男始終沒有浮出水面，遺體一直到3天後，才在距離落水處1.5公里處被人發現。檢方偵辦後，認為洪男的行為逼死人，因此依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，洪男否認具有殺人故意，辯稱當時只是恐嚇、嚇嚇對方而以，並無致他於死的意圖。一審法院認為他犯「恐嚇危害安全罪」、「強制未遂罪」，判刑4年，上訴二審後，認定僅犯「強制未遂罪」，判刑2年10月。案經撤銷發回，更一審又做出不同認定。

更一審改認定他持刀揮砍、叫囂、將死者逼入擋泥牆，最後更丟擲空瓶，全都是基於同一個殺人犯意；甚至死者落水後，洪男也不為任何救助即離開現場，也是基於同一犯意，全都為致人於死的意圖。故更一審改依照殺人罪，將他判刑11年、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。