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跟蹤騷擾防制法將上路！8類行為使人心生畏懼　最重判刑5年

▲▼玉里分局家防官與現代婦女基金會社工，前往社區部落宣導三讀通過的「跟蹤騷擾防制法」的法規內容；讓民眾熟稔保護自己的機制。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼玉里分局家防官與現代婦女基金會社工，前往社區部落宣導三讀通過的「跟蹤騷擾防制法」的法規內容；讓民眾熟稔保護自己的機制。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局家防官林錦鴻日前與現代婦女基金會社工前往花蓮縣玉里鎮松浦社區部落，藉由部落文健站集會進行婦幼宣導，除了以近期國內發生多起「家庭暴力」事件為主題，過程更提及如何聲請保護令，以及近日三讀通過的「跟蹤騷擾防制法」的法規內容；讓民眾更能熟稔保護自己的機制。
     
花蓮縣警察局玉里分局家防官林錦鴻表示，在此提及民眾如遭遇亦或是目睹家庭成員間受到身體、精神上暴力或是其他不法侵害；請即時撥打110或113婦幼保護專線，由警察或社工人員介入來制止；千萬不可隱忍不說，將會隨著時間拉長而造成難以挽回的後果。

▲▼玉里分局家防官與現代婦女基金會社工，前往社區部落宣導三讀通過的「跟蹤騷擾防制法」的法規內容；讓民眾熟稔保護自己的機制。（圖／玉里分局提供，下同）

另外，立法院近日三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，將在6個月後施行，明定8種跟騷行為：包括監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等；行為須與性或性別有關，只要造成被害人有心生畏懼並影響日常生活都屬之。法規對於保障被害人權益越來越完善，期許民眾不再獨自面對不法侵害。

▲▼玉里分局家防官與現代婦女基金會社工，前往社區部落宣導三讀通過的「跟蹤騷擾防制法」的法規內容；讓民眾熟稔保護自己的機制。（圖／玉里分局提供，下同）
     
玉里分局分局長温基興表示，婦幼宣導係需要警察、社工單位持續前往社區、部落與民眾面對面交流溝通，一方面可以提升民眾自我保護意識，另一方面也可以了解心中真實的想法，都有助民眾若不幸遭遇家庭暴力案件，不會因此感到慌張，反而會即時來尋求警察或社工人員的協助，那擔任第一道防線的警察也會即時趕赴現場維護民眾身心安全。

另外也呼籲民眾多關心身邊婦幼安全，成為「關鍵的路人甲」或「雞婆的好厝邊」，多一分注意，多一分保障，如民眾發現身旁民眾遭受身體、精神、性等不當對待之情狀，請立即撥打「113」婦幼保護專線或「110」報案專線，以避免憾事發生。
 

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