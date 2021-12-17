快訊／國民黨「四個同意」公投之夜人潮爆棚　現場突然斷電

▲國民黨民主守夜活動。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿、楊蕓／台北報導

1218四項公投在即，國民黨17日晚間於中正紀念堂自由廣場舉辦「四個都同意、台灣更美麗」民主守夜晚會，截至晚間8點現場聚集上千人，排滿的紅色椅子已坐滿9成。晚間8時整，結合513、517、1212的全台與雙北大停電，現場突然短暫熄燈、斷電，將社會對台灣缺電危機的不安與憂慮傳達給蔡政府。

國民黨主席朱立倫偕同黨務幹部、黨籍民代以及青年民主戰隊的年輕朋友們以馬拉松式宣講方式，拚至最後一刻，號召全民1218站出來投下同意票。晚會中安排「整點報時」活動與現場民眾互動；同時，活動最後的「星河夜語」活動，將與現場民眾一同開啟手機手電筒，點亮自由廣場，象徵民主守夜大集結，對抗鴨霸的蔡英文政府。

「民主守夜」活動，青年民主戰隊的年輕朋友們先進行暖場宣講，並由朱立倫、前總統馬英九前、洪秀柱前主席、「反萊豬」及「公投綁大選」領銜人林為洲、江啟臣、中廣董事長趙少康、公民團體代表蘇偉碩醫師、核四公投領銜人黃士修以及黨籍立委、縣市議會等進行宣講，呼籲大家共同支持四項公投，一起為臺灣的食安、民主、環保、經濟而努力。

反萊豬公投領銜人林為洲表示，總統蔡英文半夜開記者會，開放萊豬進口， 立法院經過半年抗爭，走到最後一哩路，明天是決戰時刻，大家一定要繼續努力，維護大家的食安、維護大家健康，出來投下同意反萊豬的公投票。

「萊劑零檢出」、「萊豬進來，總統下台」，林為洲表示，這兩句口號跟民進黨借來，完全是抄民進黨，民進黨在野時這樣喊，現在卻說沒有吃萊豬，美國會生氣，吃萊豬可以加入國際組織。他說，不能如此雙標，國民黨標準從頭到尾一樣，保護食安，顧國人健康。

公投綁大選領銜人江啟臣指出，公投對民進黨而言就像是照妖鏡，公投若沒有用，民進黨就不會怕，若不會怕，就不會在2018年選輸後極力修改公投法，於2019年硬將公投關進鐵龍。他強調，公投讓執政者害怕，讓執政者必須謙卑、必須向人民低頭，如果沒有這四項公投案，蔡英文、賴清德、蘇貞昌會出來嗎？這三大巨頭現在到處趴趴走，就是怕明天四個公投案通過，才趕快出來。他呼籲，三年前十個公投案過七個，「明天四個通通過，人民日子才好過」。

江啟臣表示，不分藍綠，四個都同意，公投是人民作主，民主是人民作主，不是民進黨作主。現在只缺三張票，就是催票、拉票、投票，拜託大家幫忙拉票，明天不論風雨，要讓執政者、蔡英文低頭，明天大家就要出來投公投，讓執政者謙卑，否則都是他們的謙卑都是講假的，將人民聲音拋到腦後。

江啟臣強調，公投是人民保護權力的最後防線，請大家勇敢站出來，保護食安、保護下一代，告訴政府不要停電、缺電、限電，大家也一起保護藻礁、保護環境，大家一定要努力，投出超過五百萬的同意票。



