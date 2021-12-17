快訊／國民黨大造勢　趙少康喊話：明天不投票，就是支持民進黨

記者楊蕓／台北報導

明（18）天就是公投投票日，國民黨今天晚間6點在自由廣場舉辦「民主守夜」造勢全力催票。中廣董事長趙少康致詞時，呼籲大家明天一樣要繼續動員、拉票，投下四個同意，他也高呼，「明天如果不去投票，就是支持民進黨、就是支持蔡英文、就是支持蘇貞昌。」

▲國民黨民主守夜活動，中廣董事長趙少康致詞 。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

造勢活動晚上6時正式開始，由青年民主戰隊進行暖場宣講，主活動在晚間7時半至9時半進行，安排的宣講人包括國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、國民黨前主席、公民團體、公投領銜人以及黨籍立委、縣市議會、縣市長等。

趙少康致詞時表示，選舉選人、公投對事，投票的動力本來就會比較小，尤其明天天氣更冷，很多人本來想投可能就會覺得算了，他接著呼籲，「大家要知道，明天不去投票，就是支持民進黨、就是支持蔡英文、就是支持蘇貞昌」，如果你不滿意民進黨執政，給他們一點顏色看看！

「做為一個政治領袖，誠實很重要，我們不要一個騙子總統，這是全國恥辱！」趙少康痛批，蔡英文在臉書上把四公投變得不成人形，把反萊豬說成反美豬、藻礁公投主張三接遷離，蔡英文卻改成不要蓋三接，私下造謠就算了，還做成梗圖宣傳，這不就是騙子嗎？

趙少康還說，最近桃園有人確診，已經發生好幾天了，政府都不講，一直到旅館清空後才說有人染疫，「為何不告訴大家，讓大家有警覺？」趙少康質疑，蔡英文就是怕在公投之前，被人民知道防疫沒有做好。

趙少康強調，明天的公投不僅是公投，更是對蔡英文嚴格檢驗，對蔡英文的期中考，民進黨今天在高雄、凱道各辦一場造勢，他們有很多動員經費，國民黨的都是自動自發來的，他呼籲，明天還是可以宣傳、拉票、動員，號召大家一拉十、十拉百、百拉千，「讓民進黨知道他們錯了，給他們實質的教訓。」

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