國民黨造勢湧入上千人　全體「拍椅子」把憤怒傳到總統府

記者楊蕓／台北報導

1218四項公投在即，國民黨17日晚上於中正紀念堂自由廣場舉辦「全民同意，天亮出擊」民主守夜晚會，截至晚間7點，現場聚集約有數千人，人潮持續湧入，排滿的紅色椅子已坐滿約8成，而國民黨也結合蔡英文總統曾說「政府若聽不見民意，可以拍桌子」，號召現場民眾一起拍打椅子，表達人民對政府施政的不滿與憤怒。

今晚造勢活動包括朱立倫主席、馬英九前總統、洪秀柱前主席、「反萊豬」及「公投綁大選」領銜人林為洲、江啟臣、中廣董事長趙少康、公民團體代表蘇偉碩醫師、核四公投領銜人黃士修以及黨籍立委、縣市議會等接力宣講，呼籲大家共同支持四項公投，一起為臺灣的食安、民主、環保、經濟而努力。

另外，晚會中安排「整點報時」活動與現場民眾互動，晚間7時整點，結合蔡英文總統的「拍桌說」，大家一起拍椅子，將人民對當前政府施政的不滿與憤怒傳遞到總統府。

晚間8時整點，結合513、517、1212的全台與雙北大停電，現場將短暫熄燈，將社會各界對台灣缺電危機的不安與憂慮傳達給蔡政府。

晚間9時整點，則將進行線上線下活動大串聯，邀請現場民眾舉起雙手連成一個大大的圈圈，將會把畫面放上現場的LED看板上，讓全台灣的觀眾與現場的觀眾一起比上大大的圈，象徵我們守護台灣、四個都同意的決心。

▲國民黨民主守夜活動，整點報時萬人拍桌。（圖／記者李毓康攝，下同）



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