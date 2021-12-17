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台way購物節線上起跑！集結500特色企業盡展台灣味

▲▼台way購物節,內灣老街,屏東枋寮,南投中興新村,數位轉型,購世代導購平台,直播。（圖／經濟部中小企業處提供） 

▲台way購物節線上起跑，一指輕鬆逛遍全台灣。（圖／購世代導購平台提供，下同）

消費中心／綜合報導

「台way購物節·五購讚」活動正式起跑，本次聚集來自北、中、南、東以及離島地區，超過500間台灣特色企業共襄盛舉，為今年末最盛大的線上展售會！囊括內灣老街好物、屏東枋寮蔬果、南投中興新村特色商品、苗栗異國美食…等全台各地特色好物。因應數位轉型浪潮來襲，為幫助在地企業提升數位應用能力與推動數位化服務，運用現今最夯的直播搭配智慧整單系統，為在地業者開創新的營銷管道，助攻搶數位振興券消費商機，藉由購世代導購平台、社群網路擴散、豐富的直播活動，將來自台灣的好產品分享至全台各地，提升在地企業的銷售成長。

攜手直播+1下單　台way五購搶振興商機

「台way購物節·五購讚」線上展即日起於購世代平台正式起跑，台灣在地企業在面對疫情衝擊的影響下，輔導特色企業導入科技應用，迎接後疫情時代。而在「居家防疫」成為全世界的生活常態時，電商也成為民眾購物的重要管道，充滿娛樂、即時互動性的直播電商更是一大熱門趨勢，搭上此趨勢，讓在地企業運用社群網路更即時的推廣商品，並將直播導流變現，開拓出新的行銷模式與商機，協助商家走出地方，同時也能滿足民眾線下實體的「購買感」。此次活動強調台way「五購」結合平台導購、好物搶先預購、振興搶購、直播現購、網紅促購的方式，結合振興五倍券與各式振興加碼券，可望帶動參與線上展的在地中小企業開創出新商機。

▲▼台way購物節,內灣老街,屏東枋寮,南投中興新村,數位轉型,購世代導購平台,直播。（圖／經濟部中小企業處提供）

▲輔導台灣在地企業，深耕企業特色並導入科技應用。

台灣在地中小企業擁有眾多富有文化的商品，充滿台灣在地風味，並且各有獨特的特色，此次台way購物節特地劃分團購美食大賞、追劇必Buy、在地食材健康GO、小農餐桌、年節送禮透搜、生活好物共六大主題，讓消費者在購世代導購平台，快速搜尋到豐富的在地商品，讓消費者能夠輕鬆購足台味好物。

在活動期間內，每週推出超值限定商品預購，消費者可以輕鬆獲得預購優惠，為自己的荷包省下一筆！同時購世代也整理出振興五倍券優惠專區，讓消費者手中的五倍券擴大運用價值，購得更多福利好康。此外，為了讓更多人看到台灣在地好物，此次台way購物節規劃不同主題的線上直播互動，介紹精選限量商品，讓因疫情悶壞的民眾，在家也能一指輕鬆逛遍全台灣，線上即時下單購買各式好物與美食！

▲▼台way購物節,內灣老街,屏東枋寮,南投中興新村,數位轉型,購世代導購平台,直播。（圖／經濟部中小企業處提供）

▲透過購世代導購平台，將來自台灣的好產品分享至全台各地。

加碼好康折扣　再抽家電好禮

為回饋支持台灣中小企業的消費者，台Way購物節活動更加碼推出「拉霸拿好康，二重抽好禮」活動，只要加入購世代會員，即可玩拉霸拿折扣優惠，還有機會將台灣質感小家電帶回家！想要知道更多的活動與精選好物，馬上搜尋購世代導購網站與粉絲專頁！

「拉霸拿好康，二重抽好禮」活動！
第一重：玩拉霸抽折扣
加入購世代網站會員，即可玩拉霸抽折扣
天天登入天天抽，購世代全站好物消費滿額即可折抵，買越多折越多！
第二重：會員回饋抽好禮
加入購世代網站會員，即可獲抽獎資格，有機會將台灣質感小家電帶回家！

更多活動資訊請見：
「台way購物節·五購讚」：https://gostyle.org.tw/taiwanway.php
每週主題直播
GoStyle購世代粉絲專頁：https://www.facebook.com/Gostylelife

►莓果色電暖器799元！

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