譙吳宗憲「臭卒仔」被求償百萬　謝和弦神隱...12／30宣判

▲謝和弦直播罵吳宗憲「臭卒仔」刑事依妨害名譽判拘役20日，民事部分則遭求償100百萬。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

謝和弦前年不滿吳宗憲對於高以翔猝逝評論，竟邊刺青邊開職播辱罵吳宗憲「臭卒仔、我X你娘咧！」等語，刑事部分士林地院依公然侮辱罪判拘役20天，民事部分吳宗憲另外求償損害賠償100萬元。法院今（13日）首度開庭，謝和弦經合法通知未到庭進行言詞辯論，吳宗憲委任律師聲請一造辯論，法官諭知全案12月30日宣判。

33歲謝和弦前年底脫序行為不斷！他因不滿吳宗憲評論藝人高以翔2019年11月27日在大陸猝逝，是因「韓國人害的，韓國綜藝太智障了」等。同年12月21日到北市士林區刺青店，邊刺青邊開臉書直播，開始對著鏡頭飆罵「吳宗憲，哈囉…你乖乖去賣冰箱啦，裝什麼台灣大哥，假鬼假怪，你怎麼不說是韓國人把你的懶X弄不見、臭卒仔！」結果遭吳宗憲提起起妨害名譽刑事告訴，以及請求民事賠償。今年9月2日謝和弦被依妨害名譽，判處拘役20日，易科罰金2萬元。

士林法院民事庭下午首度開庭，謝和弦未現身，僅有吳宗憲委任律師楊立行到庭。由於沒有其他證據要調查，吳的律師當庭聲請一造辯論判決，法官諭知全案言詞辯論終結，全案12月30日宣判。

庭後，吳宗憲委任律師表示，由於都沒有收到謝和弦任何道歉訊息，對此，全案就交給法官審理。