才剛射殺前女友！男臉書預告殺人　直播拍下前妻死前最後畫面

▲男在直播中坦承槍殺前女友，接著又殺害前妻。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州44歲男子布萊克(Rajaee Shareef Black)突然在臉書直播中，坦承他槍殺前女友，後來又預告現在要去殺了前妻，影片最後42歲前妻出現在公寓門口，影片就突然中斷，驚悚直播在網路上瘋傳，警方證實布萊克犯下兩起命案後自轟身亡。

事件11日下午發生在巴爾的摩市，布萊克在影片中坦承殺害前女友塔拉(Tara Labang)，他表示，「我只是做了一些瘋狂的事情，剛剛朝我前女友頭部開了一槍，感覺就像做夢一樣，我從沒想過我會是這種人。」

布萊克除了坦承殺人，並預告下一個受害者就是前妻溫蒂(Wendy Natalie Black)，還在影片中講到2女為了孩子監護權問題讓他心煩，「真正讓我沮喪的人是我前妻，所以她會是下一個，然後我會幹掉自己，我只想和大家說，不要隨便玩弄別人感情，不要說謊」。

警方表示，布萊克後來開槍殺死前妻又把槍對著自己，而他們的2名孩子人就坐在附近車上目睹一切，幸好人沒有受傷，並證實41歲前女友塔拉也在家中被射殺。塔拉的鄰居透露，事發當時他透過遠端監控，聽到死者家中傳出6聲槍聲。

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