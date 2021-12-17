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50萬元現金受潮「黏作伙」 老太太拿吹風機吹乾成「脆片」急求助

記者魏有德／綜合報導

江蘇一名80多歲的老太太將50萬元人民幣現金放在家中長達兩年，不料，這50疊百元紙幣因久放而受潮發霉，全部「黏作伙」。為了將紙幣分開，老太太突發奇想，拿起吹風機使勁往鈔票上吹，結果，50萬現金就這樣被吹成「脆片」，輕輕一碰就會碎裂。老太太家屬得知消息後，趕緊將這筆現金拿去銀行求助，才成功保住其中的45.6萬元人民幣。

▲受潮發霉的50萬元人民幣現金。（圖／翻攝現代快報）

▲受潮發霉的50萬元人民幣現金。（圖／翻攝現代快報）

《現代快報》報導，2019年年底，家人為老太太籌集了近50萬元現金，準備翻新舊房，因為疫情沒能按時動工。家屬張女士表示，「外婆把這些錢隨便放在一個地方便忘了，可能有兩年多的時間，等她發現的時候，已經受潮發霉了。」

老太太發現這批現金受潮發霉時，只想著要把錢吹乾，於是便用吹風機，想要藉著熱氣把鈔票烘乾。張女士提到，100張一疊的百元鈔票因受潮緊緊粘合在一起，再加上老太太使用錯誤的方法，整批現金稍微一碰就碎成渣，「外婆急得吃不下、睡不著，我們也沒有辦法，從來沒有遇過這種情況，只能向銀行求助。」

▲受潮發霉的50萬元人民幣現金。（圖／翻攝現代快報）

▲銀行工作人員花了兩天時間進行比對清點。（圖／翻攝現代快報）

負責協助的海安農村商業銀行新橋支行行長趙國慶表示，這些受損的紙幣像脆餅一樣，所有的都已經發霉了，「我們特意開了兩個櫃台，工作人員一張張比對、一塊塊拼接、一遍遍清點，相當不容易。」

按大陸央行的兌換原則，若錢幣殘留面積大於百分之五十，小於四分之三兌換半額，大於四分之三則全額兌換，若剩餘面積小於百分之五十，則不予以兌換。最終，張女士的50萬元現金，共兌回45.6萬元人民幣。

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