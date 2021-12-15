買水煎包付200元紙鈔遭拒！高雄女氣轟「被當乞丐」　店家回應了

▲女子使用200元紙鈔付款，遭到店家拒絕。（示意圖／記者劉亭攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名女子日前購買水煎包，使用200元紙鈔付款被拒絕，讓她氣得痛罵「我不是乞丐」，貼文在網路上引起議論。對此，也有許多攤販表達自身看法，當事的水煎包店也給出回應。

這名女子在「爆廢公社」表示，該間店的水煎包20元一顆，她點了2顆，打算用200元紙鈔付款，卻遭到店員以「不好用」的理由拒絕，隨後店員又將水煎包丟出來，告訴她「不用錢」。

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雖然能拿到免費的水煎包，女子仍感到相當憤怒，斥責店家的態度，明明只是來買個水煎包，卻遭到不禮貌的對待，最後還是選擇付錢，「不接受乞丐般的侮辱。」

貼文在網路上引起熱議，水煎包店的工作人員也說，同事拒收紙鈔，為此感到不好意思，是基於好意才請顧客吃水煎包。

▼店家想請女子吃水煎包，對方則堅持付款，還發文怒轟「不是乞丐」。（圖／資料照）



而實際到市場購物，攤商的想法則不一，有些人會大方收下，等到結束營業，再到銀行換錢，也有的業者害怕收到假鈔，因此盡量避免。

網友們對於女子的態度，也感到不以為然，「換個角度想，人家是怕不收被投訴……不收你錢純粹是補償你」、「人家送你吃，還覺得被施捨？請來施捨我拜託，我絕對不會上網抱怨」、「得了便宜還賣乖，請問店家在哪裡，我要拿200元去結帳，我要免廢（費）的水煎包吃」、「200元假鈔反而少，誰會用這麼顯眼的幣值做假鈔，做一百還比較不會被抓到。」

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