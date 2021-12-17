移工高雄飛澎湖確診　陳其邁曝「Ct值變化」：沒傳染風險

▲澎湖衛生局。（圖／翻攝自Google Maps）

記者賴文萱／高雄報導

一名印尼籍漁工完成自主健康管理後預計搭機赴澎湖上工，因出海需先行採檢，但他沒有等院方通知採檢結果，16日下午便擅自搭機，後來確診。對此，高雄市長陳其邁表示，該個案屬澎湖境外移入，在中部集中檢疫所住了21天，要去澎湖時在高雄停留1天，在高雄總共接觸14人全部陰性，因此高雄部分沒有傳染風險。

針對高雄搭機飛澎湖的印尼籍漁工確診一事，陳其邁指出，這個是澎湖的境外移入個案，他在中部地區的集中檢疫所住了21天，因為他要到澎湖上工，雇主有要求做健康檢查，其中也包含PCR檢測，所以他是在上工前所做的檢查被驗出陽性，Ct值37。

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▲一印尼漁工自高雄入境澎湖採檢陽性。（圖／記者陳洋攝）

陳其邁接著說，據他了解昨天第二次的採檢是41，換句話說他感染的風險很低，簡單講個案是21天在中部，要去澎湖時在高雄停留一天，在高雄總共接觸的人員有14位，PCR的檢查全部都是陰性，在高雄部分因為PCR的檢查都是陰性，沒有傳染風險，請大家放心。

陳其邁表示，高雄市規定比較嚴格，是14天集中檢疫完還要再加3天，等PCR檢疫完出來才能離開，這位漁工是在中部地區做集中檢疫14天，再加7天自主管理也在中部地區。綜和這些證據來看，從Ct值37到41，他判斷是屬於境外移入個案，感染時間會在他入境台灣之前。

不過，陳其邁說，詳細還要搭配血清學的檢查，這是要由澎湖的防疫單位來進行採檢，假如在高雄，醫療資源比較豐富就可以做血清抗體的檢查，這樣就能做一個完整的判斷。但是從他的Ct值跟他在高雄的接觸及匡列，他判斷個案在社區傳播風險很低。