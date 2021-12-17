桃園旅館Delta群聚「當2天鄰居就中」　醫曝3途徑最怕空調

記者黃翊婷／綜合報導

桃園某防疫旅館爆發同棟8人確診案件，其中4人基因定序確定感染Delta變異株，而在台北同樣也有防疫旅館連爆2例確診。台大兒童醫院院長黃立民認為傳染途徑有3種可能，其中一種就是空氣傳染，這代表旅館的空調或通風有問題。

▲桃園某防疫旅館內部人員已經清空。（圖／記者沈繼昌攝）

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境外移入案16851從越南入境，並於12月11日自主管理期間確診，由於個案曾入住桃園某防疫旅館，指揮中心會同桃園市衛生局擴大疫調、回溯追蹤，發現該旅館不同樓層都有確診者，8樓和5樓各有1人，6樓則是有6人，總計8人確診。

桃園市長鄭文燦16日對此進行說明，案16851在11月20日入住防疫旅館，當時尚未出現症狀，直到12月11日確診後回溯，發現個案在12月3日就發病，與可能的感染源案16768的入住時間剛好重疊2天，是否有可能在防疫旅館，因為環境汙染或其他因素，形成交叉感染，還有待進一步調查。

衛生局長王文彥也指出，社區感染部分，根據疫調處理方式，調查環境部分、空調部分以及人為部分，這幾天相關人員都很積極調查，由於監視錄影帶時間很長，這部分警察局很有經驗，但目前還沒看出有異常，很可能是無意間汙染，不排除空調因素，但要等確定後才知道，因為基因定序一樣，應該是這樣的走向。

▼▲案16851相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

除了桃園，台北也有防疫旅館連爆2例確診，境外移入案16859解隔離後2天確診，Ct值12，指揮中心進行防疫旅館回溯採檢，在隔壁房又驗出確診者案16870，目前已將病毒送基因定序比對，確認是否為交叉感染。

對此，台大兒童醫院院長黃立民表示，若確認為交互感染，傳染途徑有3種可能，第一是旅館服務員收走沾染病毒的餐具，又去觸碰隔壁房的門把，造成間接傳染；第二是確診者未遵守防疫規定，在檢疫期間曾在外接觸；第三則是空氣傳染，如果是空氣傳染，就代表旅館的空調或通風有問題。

另外，隨著農曆假期將近，春節檢疫「7+7+7」方案上路，黃立民坦言，之後境外移入個案可能會變複雜，離開防疫旅館返家檢疫才確診的案例也會增加，不過，此時再將政策緊縮意義不大，「還是要讓國人透透氣比較好。」