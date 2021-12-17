終結3天「嘉玲」　境外生新增3確診、校園累計總數達928例

▲境外生單日增3例確診、累計205例。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，近期國際新冠肺炎疫情有升溫趨勢，根據教育部今（17日）公布最新統計資料，截至昨（16日）天為止，各級學校新增3例確診，都是境外移入，境外生累計確診達205例，也讓校園連續3天「嘉玲」暫時劃下句點，也讓全國校園累計總數達到928例。

中研院P3實驗室上週四（9日）爆發一名人員染疫，讓台灣維持35天的0本土確診破功，而近期國際疫情因Omicron病毒而升溫，桃園檢疫旅館也爆發群聚感染，疫情似乎不太樂觀。

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根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數達到928例，較前一天新增3例，全部都是境外生，也讓境外學生累計確診數從4月累計至今達到205例，其中境外移入大專校院學生175例，境外移入高中生28例，國中生、國小生各1例。

▼境外生單日增3例確診、累計205例。（圖／教育部提供）

另在本土確診學生數部分，則仍維持723例，連續6天沒有新增個案，其中213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。