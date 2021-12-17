「紅燈越線處罰條例」是假的！破除謠言交通法條一次看懂

▲駕駛汽機車均須遵守道路交通條例，否則將受罰。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

社群軟體上經常有假消息流傳，關於道路交通條例罰則，也有不少謠言，有民眾時常在網上看到停紅燈越線、闖紅燈、紅燈右轉、超速等行為，可處罰款將大幅提高的傳言，不過交通部從未實施所謂「紅燈越線處罰條例」，而是以「道路交通條例」為懲處基準，謠言內容也完全不符合實際罰則。

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▲網上經常流傳錯誤交通條例，民眾須留意不要受騙。（圖／ETtoday資料）

以下將謠言與正確規定（現行《道路交通管理處罰條例》）對照如下：

網路謠言：

等待紅燈時，超出白色禁止越線者馬上處以900元的罰金。

正確規定：

第60條

汽車駕駛人，駕駛汽車有下列情形之一，而本章各條無處罰之規定者，處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰。

三、不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示。

網路謠言：

闖紅燈由1800─3600元，調為3600─7200元。

紅燈右轉者將處以5400元罰金。

正確規定：

第53條

汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰。

前項紅燈右轉行為者，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

網路謠言：

超速由1200─2400元，調為6000元+每超速1公里 加罰100元!!

正確規定：

第40條

汽車駕駛人，行車速度，超過規定之最高時速，或低於規定之最低時速，除有第43條第一項第二款情形外，處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。

汽車駕駛人，駕駛汽車有下列情形之一者，處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛：

二、行車速度，超過規定之最高時速60公里。