　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

路口未讓行人擬重罰6000元！致人死傷吊銷駕照　駕駛恐還會「被退場」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

春節年後學費恐大漲6000元　駕訓班近期掀起考照潮（圖／記者林世文攝）

▲交通部將建立不適任駕駛退場機制。（圖／記者林世文攝）

記者李宜秦／台北報導

日前曾發生數起車輛撞行人造成傷亡的事故，7月還有一對情侶行經新莊幸福捷運站前路口，不幸遭小貨車撞上，女子因此喪命，引發社會悲痛。交通部研擬修法，若車輛在所有「未禁止行人通過的路口」未禮讓行人，罰鍰上限由3600元提高到6000元，致人傷亡則最高可罰3.6萬，與吊扣、吊銷駕照，並建立不適任駕駛退場機制。

交通部表示，相關修法草案內容，將邀集相關運輸業及職業駕駛人公（工）會研商，再報行政院核定、轉立法院審議。

請繼續往下閱讀...

現行《道路交通管理處罰條例》雖已規定行人在行人穿越道上擁有絶對通行權，然而近期陸續發生多起車輛因未停讓行人導致的傷亡事故。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,斑馬線。（圖／記者李毓康攝）

▲車輛若未禮讓行人罰則將更重。（圖／記者李毓康攝）

為此，交通部正研議修正該條例第44、48、63條，根據目前研提的草案，車輛駕駛若因未停讓行人，罰鍰上限將提高至6000元，另亦將擴大適用範圍，即使未劃設行人穿越道，只要未禁止行人通過的交岔路口均適用該規定。

交通部官員透露，此次修正草案也擬將增列車輛駕駛若因未停讓行人而致人受傷或死亡的罰則，除了將面臨訴訟，行政罰鍰部分最高可處3萬6000元，並記違規點數2點，以及須參加道路交通安全講習，致人受傷吊扣駕照1年，致人重傷或死亡可吊銷駕照，3年內不得考領。

春節年後學費恐大漲6000元　駕訓班近期掀起考照潮（圖／記者林世文攝）

▲交通部將建立不適任駕駛退場機制，違規駕駛恐被計點。（圖／記者林世文攝）

依據交通部內研商此次修法時的評估，我國許多社區、市區的路口較小，並未劃設行人穿越道，但行人路權仍需被保障，因此本次研擬修法才擴大適用範圍，只要在未劃設行人穿越道且未禁止行人通過的交岔路口未停讓行人先行，也會納入處罰的範圍。

而為強化對身心障礙者的保障，這次修正草案也擬將規定，若未停讓攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者先行通過者，除罰鍰依現行規定處2400元至7200元罰鍰外，其餘罰則也比照未停讓行人加重處罰。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／新冠肺炎確診再增1例！陳時中明開記者會說明
快訊／午後雷雨開炸！11縣市大雨特報　防雷擊強陣風
「逢9必衰」分2種！命理師列3生日禁忌　「這段年齡層」勿慶生
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南東區樂齡　光華附幼攜手帶著祖孫「藝遊趣」

快訊／午後雷雨開炸！　11縣市大雨特報　大雷雨襲高屏

沙茶醬加「1神物」被朋友嫌爆！老饕卻狂讚：他第一次吃火鍋？

預防孤獨死、急難救助　聲控晶片即刻救援...喊「救命」就能求援

東海大學郵局11月2日將熄燈！走過一甲子師生不捨...原建築物將保留

路口未讓行人擬重罰6000元！致人死傷吊銷駕照　駕駛恐還會「被退場」

快訊／再增1例境外移入　陳時中今天沒空「明日開記者會」親自說明

見面就微笑、講話一直看對方都母湯！跟著專家「7撇步」留下深刻的第一印象

冷漠、沒抱負、愛做白日夢？8個跡象提醒你「累的不是身體而是心」

明明和他瘋狂觸電　卻交往沒多久就悲劇收場？

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

台南東區樂齡　光華附幼攜手帶著祖孫「藝遊趣」

快訊／午後雷雨開炸！　11縣市大雨特報　大雷雨襲高屏

沙茶醬加「1神物」被朋友嫌爆！老饕卻狂讚：他第一次吃火鍋？

預防孤獨死、急難救助　聲控晶片即刻救援...喊「救命」就能求援

東海大學郵局11月2日將熄燈！走過一甲子師生不捨...原建築物將保留

路口未讓行人擬重罰6000元！致人死傷吊銷駕照　駕駛恐還會「被退場」

快訊／再增1例境外移入　陳時中今天沒空「明日開記者會」親自說明

見面就微笑、講話一直看對方都母湯！跟著專家「7撇步」留下深刻的第一印象

冷漠、沒抱負、愛做白日夢？8個跡象提醒你「累的不是身體而是心」

明明和他瘋狂觸電　卻交往沒多久就悲劇收場？

台南東區樂齡　光華附幼攜手帶著祖孫「藝遊趣」

以色列16歲少女酒後遭逾30男輪暴 淫狼房間外排隊等候

父曾力勸女兒：這個人不要嫁！婚後果見小三身影　她搭上絕命飛車死在老公手下

中職／樂天拚止敗！王溢正戰羅力　運彩看好富邦悍將

快訊／午後雷雨開炸！　11縣市大雨特報　大雷雨襲高屏

沙茶醬加「1神物」被朋友嫌爆！老饕卻狂讚：他第一次吃火鍋？

詹皇「打球沒壓力」僅拿10分湖人狂勝23分　直呼有AD很奢侈

蘋果發布 watchOS 7 測試版2！　這兩款型號不相容

人妻偷情出人命！6歲獨女「身上沒有一塊好肉」慘死…老公心碎絕食一直哭

預防孤獨死、急難救助　聲控晶片即刻救援...喊「救命」就能求援

生活熱門新聞

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

好市多「超大粒蛋黃酥」！內行：一顆吃不完

汽燃費抽獎400位得獎名單出爐

即／葉彥伯數度哽咽：我們就是多做一點

無牌瑪莎拉蒂警無視　外送員違規秒開罰

低壓今將生成！明深夜恐成颱巴威

彰化精準篩檢　葉彥伯少說兩件事

陳時中親口揭「不知彰化篩檢」原因

麻豆龍喉出皇帝傳說　神秘巧合連扁馬

正妹家教激戰人夫！大老婆蒐證遭反擊

12星座這些舉動就是討厭你

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

萊爾富自私伯「滿手小白單」猛按機台！

阿滴南投出遊　鷹眼網友曝細節：戀愛了！

更多熱門

相關新聞

交通死亡比去年同期增加16人　屏警交通大執法

交通死亡比去年同期增加16人　屏警交通大執法

據交通部統計2019年全國交通事故30日內死亡人數為2865人，較2018年增加85人。2020年1～5月死亡人數1221人，較去年同期增加47人，其中屏東縣較去年同期增加16人，而行人死亡事故中近4成發生在路口，近年行人死亡人數不降反升。

行人闖紅燈過斑馬線！駕駛「沒禮讓」挨罰2千

行人闖紅燈過斑馬線！駕駛「沒禮讓」挨罰2千

狂灌8瓶啤酒…新店男逞強開車！他遭撞飛5m慘死

狂灌8瓶啤酒…新店男逞強開車！他遭撞飛5m慘死

手抱3歲兒「違規過馬路　賠騎士300萬

手抱3歲兒「違規過馬路　賠騎士300萬

路口「超狂曬衣場」　騎士直擊：沒在跟你543

路口「超狂曬衣場」　騎士直擊：沒在跟你543

關鍵字：

路口行人道路交通

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

張立東認了心動「想跟阿樂交往」

王金平勸國民黨布局2022　高雄需奇招

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面