馬路三寶注意！「逼車蛇行、拆消音器」罰則加重　新法擬年中上路

▲日前有網友抱怨1輛大型重機車，疑似頻頻驟然減速惡意逼車行為。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

總統府公報20日公告修正道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人在道路上蛇行、飆車、逼車或危險駕駛，除可罰3到9萬元、吊銷駕照外，追加吊扣汽車牌照6個月；改裝車輛製造噪音者，除可罰6000到2.4萬外，一年內再犯將吊扣駕照6個月。交通部估計，新法將於今年中上路。

總統令公告修正道交法，汽車未依規定裝設行車紀錄器及行車視野輔助系統者，可處1.2到2.4萬元；裝設後無法運作，若未於行車前改善仍繼續行車，可處9000到1.8萬元。未依規定保存行車紀錄資料、不當使用致使無法正確記錄資料者，可處9000到1.2萬元。

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▲一名男子日前騎乘一部普通重型機車由國道1號257公里、民雄交流道駛入國道1號往北行駛，沿途行駛外線、中線車道等蛇行危險駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

汽車駕駛人若在道路上蛇行、行車速度超過速限60公里、任意逼車或變換車道、行駛中任意減速或煞車、拆除消音器或製造噪音，可處6000到2.4萬元，有前四項情形者還需吊銷駕照，違反「拆除消音器或製造噪音」者，若在一年內再度違規，再吊扣駕照6個月。

若兩輛以上汽車在道路上蛇行，或在道路上競駛、競技者，可處3到9萬元罰鍰，並當場禁止駕駛與吊銷駕照。汽車駕駛人若蛇行，並吊扣汽車牌照6個月，受吊扣牌照汽車再違規者，沒入該輛汽車。