　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬路三寶注意！「逼車蛇行、拆消音器」罰則加重　新法擬年中上路

▲有網友在臉書網路社群PO上行車紀錄器影像，抱怨1輛大型重機車，疑似頻頻驟然減速惡意逼車行為，該影片引起網友熱議，警方表示接獲檢舉將依法查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日前有網友抱怨1輛大型重機車，疑似頻頻驟然減速惡意逼車行為。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

總統府公報20日公告修正道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人在道路上蛇行、飆車、逼車或危險駕駛，除可罰3到9萬元、吊銷駕照外，追加吊扣汽車牌照6個月；改裝車輛製造噪音者，除可罰6000到2.4萬外，一年內再犯將吊扣駕照6個月。交通部估計，新法將於今年中上路。

總統令公告修正道交法，汽車未依規定裝設行車紀錄器及行車視野輔助系統者，可處1.2到2.4萬元；裝設後無法運作，若未於行車前改善仍繼續行車，可處9000到1.8萬元。未依規定保存行車紀錄資料、不當使用致使無法正確記錄資料者，可處9000到1.2萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一名男子騎乘一部普通重型機車由國道1號257公里、民雄交流道駛入國道1號往北行駛，沿途行駛外線、中線車道等蛇行危險駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名男子日前騎乘一部普通重型機車由國道1號257公里、民雄交流道駛入國道1號往北行駛，沿途行駛外線、中線車道等蛇行危險駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

汽車駕駛人若在道路上蛇行、行車速度超過速限60公里、任意逼車或變換車道、行駛中任意減速或煞車、拆除消音器或製造噪音，可處6000到2.4萬元，有前四項情形者還需吊銷駕照，違反「拆除消音器或製造噪音」者，若在一年內再度違規，再吊扣駕照6個月。

若兩輛以上汽車在道路上蛇行，或在道路上競駛、競技者，可處3到9萬元罰鍰，並當場禁止駕駛與吊銷駕照。汽車駕駛人若蛇行，並吊扣汽車牌照6個月，受吊扣牌照汽車再違規者，沒入該輛汽車。

ET快訊
列指揮中心4罪狀被網罵爆　邱淑媞反擊了：暴民政治
染疫翁2個女兒風險等級曝！陳時中坦言最怕1緊急狀況
直擊桃園仲平黃昏市場現況　列確診足跡急消毒
高雄小吃攤回收剩湯！豬腳放回鍋畫面曝　業者回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測國寫題目設計新穎！高中師：「新冰箱」可滿可空具思辨意義

疫情恐延燒至春節　台中業者改推「防疫伴手禮」搶商機

意外超前部署原因曝！桃園仲平黃昏市場　案882足跡未公布就大消毒

案882「有2天社區足跡」！陳時中驚覺：防火牆裡有小縫隙

案882足跡曝光！直擊「桃園仲平黃昏市場」　攤販顧客口罩戴緊緊

染疫翁「2個女兒風險等級」曝！陳時中建立防火牆　最怕1緊急狀況

彰化人氣美女直播主「事業」令人Orz　無敵嫩肌「親自做這事」

馬路三寶注意！「逼車蛇行、拆消音器」罰則加重　新法擬年中上路

來不及道別！部桃護理師「隔窗照」逼哭網　怕連累家人：不敢靠近

武漢封城周年！陳時中回憶：在部桃遇到漏夜翻山逃回台的2個人

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

那英跳舞自嘲「垮了」：我還是唱吧！　加盟《姐姐2》一見她們「妳倆誰啊？」

學測國寫題目設計新穎！高中師：「新冰箱」可滿可空具思辨意義

疫情恐延燒至春節　台中業者改推「防疫伴手禮」搶商機

意外超前部署原因曝！桃園仲平黃昏市場　案882足跡未公布就大消毒

案882「有2天社區足跡」！陳時中驚覺：防火牆裡有小縫隙

案882足跡曝光！直擊「桃園仲平黃昏市場」　攤販顧客口罩戴緊緊

染疫翁「2個女兒風險等級」曝！陳時中建立防火牆　最怕1緊急狀況

彰化人氣美女直播主「事業」令人Orz　無敵嫩肌「親自做這事」

馬路三寶注意！「逼車蛇行、拆消音器」罰則加重　新法擬年中上路

來不及道別！部桃護理師「隔窗照」逼哭網　怕連累家人：不敢靠近

武漢封城周年！陳時中回憶：在部桃遇到漏夜翻山逃回台的2個人

毛毛周記／汪半夜推大腿惹怒媽！　她進房驚見「小兒子發紫」

黑奶狗變身「超水三花」路人狂問品種　網笑：顧到被換還不知道！

學測國寫題目設計新穎！高中師：「新冰箱」可滿可空具思辨意義

台灣「T-NCAP碰撞測試實驗室」開始動工！新車成績最快112年出爐

馬大偉運彩解盤／鵜鶘@灰狼　挺莊買小分

賴廷恩小孩出生、簡偉儒健康著想　亞洲盃改地點仍無參賽意願

生產線出包！阿斯利康「疫苗供應量銳減60%」　不敢保證下季數量

前2年冬天「延長線接電暖器」都沒事！今年跳電2次　網驚：要小心

疫情恐延燒至春節　台中業者改推「防疫伴手禮」搶商機

意外超前部署原因曝！桃園仲平黃昏市場　案882足跡未公布就大消毒

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

生活熱門新聞

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

明起變溼冷　早晚低溫探12°C

原本很哈台灣！日本女友因「2理由」幻滅

寒舍蔡伯府48歲猝逝　親友爆「天天喝高粱」走鐘

部桃緊急淨空！醫護深夜護送轉院

「防疫保單」驚見排隊奇景　人潮塞爆台產

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

案882足跡曝光！到黃昏市場買飯

快訊／再增1例本土！首名部桃患者「再1女兒確診」

快訊／陳時中連8天開記者會

「和平封院」決策人：部桃應停止進出

更多熱門

相關新聞

影／台61重機遭廂型車逼停　惡駕駛譙5字經嗆拚輸贏

影／台61重機遭廂型車逼停　惡駕駛譙5字經嗆拚輸贏

有網友在臉書《爆料公社二社》貼文指稱，友人騎乘紅牌重機於4日在台61線北上桃園路段遭後方車輛惡意逼車，駕駛下車後直接拍打騎士安全帽，不斷以五字經辱罵，多次揚言「拚輸贏」，騎士事後向警方報案提告；大園警分局指出，經調閱相關車籍資料與騎士行車紀錄器畫面截圖，已掌握涉案駕駛身分，已通知到案說明，該駕駛已涉及妨害自由且違反道路交通管理處罰條例，可處6千元以上至2萬4千元以下罰鍰。

小車國道急煞挑釁遊覽車　運將PO網譙：罔顧40人命

小車國道急煞挑釁遊覽車　運將PO網譙：罔顧40人命

「逼車急煞」惹大車司機發火　全速撞爆賓士！網讚：這罰單太療癒

「逼車急煞」惹大車司機發火　全速撞爆賓士！網讚：這罰單太療癒

惡霸小黃夾殺逼車　騎士神技5秒極限求生

惡霸小黃夾殺逼車　騎士神技5秒極限求生

國道4車包夾砂石車275秒！警察要辦了

國道4車包夾砂石車275秒！警察要辦了

關鍵字：

道路交通逼車蛇行

讀者迴響

熱門新聞

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

愛莉莎莎唐吉訶德排隊等1小時！

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

華晨宇爆逼張碧晨墮胎　3年前爆料被挖！

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面