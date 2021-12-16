國小課桌椅「彩色圓柱體」神秘用途曝光！網驚長知識：以為是掛勾

▲課桌椅旁的神秘彩色圓柱體有特別功用。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

小學時大家一定都坐過木頭製的課桌椅，是許多人的童年回憶，不過，不曉得有沒有人發現，桌子的側面有三個圓柱體，常常被大家拿來掛書包、抹布、餐盒等等，對此，有一名網友透露，該圓柱體的真實功用，讓不少網友驚呼「我現在才知道欸，一直以為是掛東西的。」

原PO在Dcard上發文，一直到前幾天才知道，原來小學木桌旁的神祕圓柱體，不是拿來掛餐袋用的，「是用來幫助老師判斷要給什麼身高的學生使用的」，讓他大吃一驚。

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每個圓柱體都有自己的型號，顏色也不一樣，大致可以分為5大類，106公分到120公分是黃色系圓柱體，121公分到135公分是藍色系，136公分到150公分是橘色系，151公分到165公分是綠色系，另外粉、白、黑則是給166公分到180公分的學生坐。

▲▼顏色不一樣，桌子的高度也不一樣。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友驚呼長知識，「酷耶，我一直以為是掛餐袋的呢」、「以前桌椅都隨機給學生欸」、「我以為是讓我來跟隔壁比誰拔的最多的」、「我都掛塑膠袋丟垃圾用的，還有掛抹布」、「從小根本沒有老師讓我們照這個選過，甚至整間學校都是同個顏色的」、「這種桌子超會躲蟑螂」、「我小學的時候有看過別人把它拔掉，然後魚目混珠丟到粉筆盒裡」。

但也有網友表示，以前就知道了，「我們小學都會認領對應身高的桌椅欸」、「我小學真的要量完身高然後去搬自己身高的桌椅耶」、「我媽是國小老師，她一直以來都是按這個顏色排座位耶」、「知道！因為我小時候都要挑最矮的來坐」。也有人表示此設計是兩用，「其實是掛東西用，只是不同顏色代表不同尺寸的桌子，兩者不衝突」。