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她做「豪宅祕書」3天就想辭！過來人勸留：3個老闆搶挖角、嫁高富帥

▲房,大樓（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲許多豪宅都有專屬祕書幫忙收包裹、處理雜事。（示意圖／Pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

出社會後都希望能找到一份理想的工作。有一名女網友表示，自己近日找到一份南部豪宅祕書的工作，但做了3天後發現不太適合就決定請辭，但被主管挽留，調高薪水希望她留下，讓她猶豫不決的PO網徵詢意見。就有過來人分享，曾擔任南部豪宅秘書，雖然只待了3個月，但被3名老闆住戶挖角，還熱情地幫她介紹男友，認為原PO應考慮留下，「說不定可以有意外的收穫喔！」

一名女網友在Dcard工作板以「有一個豪宅秘書的缺」為題發文，表示自己畢業1年，離開上一份工作後，自己在104人力銀行上找到一份南部「豪宅秘書」的工作，雖然網路上的新資為30k，但實際面談卻更改為28k，但她還是決定嘗試看看。但是做了3天後，發現晚班都要工作到很晚才能回家，還有休假問題，於是決定請辭。

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在她請辭後，接到案廠經理的電話，認為她還可以表示想挽留，並提出原本是三個月後調薪至3萬，提前變一個月後調薪，希望原PO重新考慮。

該名女網友認為，這份工作是自己的過渡期，但又自認不是有一技之長的人，加上「南部3萬又比較高」，因此發文徵詢大家意見。

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▲原PO猶豫該不該繼續做豪宅秘書的工作。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多網友建議可以試試，「可以試試啊，也許不會很輕鬆，如果有學到財報，也算是經驗啊」、「認真覺得可以先做，想想可以存錢也好，主要是你現在也不知道你未來要做什麼，等之後想到再離開也沒關係的」、「其實我建議你試試看，因為你辭職也沒有別的打算，學習跟嘗試總沒壞處」。

一名過來人留言表示，她之前也做過三個月的豪宅秘書，雖然在職時間不長，但她真心喜歡這份工作，因為自己的身體因素而轉職。她透露，「其實很多豪宅都是跳板，如果你的案場是真豪宅的話，當初我要離職，至少有3個住戶都是老闆來挖角我，還有一個超及有錢的說要幫我介紹男朋友。」

另外還有網友留言「朋友之前是豪宅秘書，最近要嫁給高富帥老公」、「其實我建議妳試試看，因為你辭職也沒有別的打算，學習跟嘗試總沒壞處。」

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Dcard秘書豪宅南部

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