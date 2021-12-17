輝瑞抗疫口服藥Paxlovid　獲歐盟允許緊急使用

▲輝瑞藥廠（Pfizer）研發的抗新冠口服藥「Paxlovid」。（圖／路透）

文／中央社海牙16日綜合外電報導

歐盟藥品管理局（EMA）今天允許歐盟國家使用輝瑞的COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid，即使這款藥物尚未獲得正式批准。這項緊急措施旨在抑制Omicron變異株加劇的疫情。

法新社報導，輝瑞藥廠（Pfizer）的Paxlovid與對手默沙東藥廠（Merck & Co）研發的口服藥，皆獲各界讚賞具有開創性，因為它們不需透過注射或靜脈給藥，更容易使用。

輝瑞藥廠本週表示，Paxlovid可使高風險人士的住院和死亡情形減少近9成。

歐盟藥品管理局今天透過聲明表示：「這款藥物在歐盟尚未獲得批准，（但）現在可用於治療感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、無需輔助供氧且有高風險變成重症的成人。」

「鑒於歐盟各地COVID-19確診率和死亡人數增加，各國當局若決定提前使用這款藥物…比方說在緊急情況，歐盟藥品管理局發布這項建議予以支持。」

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，這項決定「意指在治療確診COVID-19高風險成人方面，我們Paxlovid的數據強而有力。」

他在聲明中說：「若經核准，Paxlovid有機會幫助挽救人命、減少住院情形。」