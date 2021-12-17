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收10份彌月蛋糕整盒丟掉　怕甜男勸「改送2物」兩派戰翻

記者黃翊婷／綜合報導

孩子出生滿1個月，爸爸媽媽通常會送禮給親友分享喜悅。不過，一名網友在臉書PO文抱怨，近2年來已經收到超過10份滿月甜點，因為甜到很膩，幾乎都是沒吃就整盒報廢，希望新手媽媽們能改送油飯或紅蛋，結果意外引發兩派網友論戰。

▲▼蛋糕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO收彌月蛋糕收到手軟，希望新手媽媽們可以改送別的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，不懂為何結婚生子滿月都要送甜點，「可以換油飯還是紅蛋之類的嗎？」這2年來他已經收到超過10份滿月甜點，例如巧克力捲、千層糕、長崎蛋糕等等，因為一個人實在沒辦法全部吃完，幾乎都沒吃就整盒丟掉報廢。

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原PO接著說，15日又收到姊姊的滿月蛋糕，真的覺得心好累，這才想PO文吐苦水，雖然新手媽媽們好像都喜歡甜食，但他希望別再送甜的了，「好甜好膩喔。」

然而，這篇文章公開之後，卻掀起網友兩派意見論戰。一派網友和原PO一樣，覺得送甜點真的會讓人吃到很膩；另一派則認為原PO不該浪費食物，「可以直說你不要，或者收了送人」、「可以跟同事、朋友、鄰居分享啊！丟掉也太浪費」、「人家的心意別嫌，自己消耗不了，找喜歡吃的人送出去」。

也有已經升格當爸媽的網友解釋，傳統習俗生男生會送油飯，生女生會送蛋糕，但因為油飯沒送完很容易壞掉，加上兩性觀念和以前不同，所以不少年輕爸媽不論生男生女，一律都送蛋糕，或是可以長期存放的餅乾、巧克力或糖果等等，如果不想造成收禮的親友困擾，可以在事前先詢問大家想要哪一種，「我送的親戚裡就有人要蛋糕，有人要油飯。」

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