大媽A到車拒道歉嗆「我後照鏡也壞了」　女車主11字完勝

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名女網友在網路上PO文抱怨，14日下午一名婦人A到她的機車，卻不承認也不道歉，頻頻強調自己的機車後照鏡也壞掉了，報警處理還一直找藉口，說趕著要去接孫子、倒垃圾等等，讓她越聽越火大，瞬間爆氣反問，「我只是要一個道歉很難嗎？」對方才一邊碎念一邊道歉。

▲原PO不滿婦人A到機車卻不道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，14日下午在家中客廳坐著，突然聽到外面「砰」的一聲，然後就看到原本立著中柱的機車傾斜了，走到外面時，一名婦人正在喬自己的機車和她的機車，「我問她是不是A到我的車，起先說沒有，是後照鏡斷了她在收拾，我跟她說我都有看到，她才改口只是輕碰一下。」

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接著，婦人頻頻跳針，強調自己的機車後照鏡也壞了，讓原PO越聽越火大，最後決定報警，讓警察來判斷到底是誰的問題。結果警察到場後，婦人就開始找藉口，一下子說趕著要去接孫子，一下子又說要去倒垃圾、修後照鏡，把原PO氣到瞬間爆氣反問，「我只是要一個道歉很難嗎？」

一旁的警察也告知婦人，她就是主肇事者，雙方可以私下和解，況且原PO並未要求賠償，只是要求道歉而已；婦人聽到這裡才不甘不願地道歉，之後繼續碎碎念要去修後照鏡。原PO又氣又無奈地說，「真不懂道個歉有這麼難以啟齒嗎？老師沒教禮義廉恥嗎？還是阿桑沒讀書所以沒老師？」

其他網友看完原PO的遭遇，也紛紛留言表示婦人的行為不可取，「三寶老人」、「她就是怕妳要她賠啊」、「老人家覺得小事而已，被年輕人念面子掛不住，等到真的要進警局、上法院，就開始後悔莫及」。