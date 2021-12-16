　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大媽A到車拒道歉嗆「我後照鏡也壞了」　女車主11字完勝

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名女網友在網路上PO文抱怨，14日下午一名婦人A到她的機車，卻不承認也不道歉，頻頻強調自己的機車後照鏡也壞掉了，報警處理還一直找藉口，說趕著要去接孫子、倒垃圾等等，讓她越聽越火大，瞬間爆氣反問，「我只是要一個道歉很難嗎？」對方才一邊碎念一邊道歉。

大媽A到機車拒道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO不滿婦人A到機車卻不道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，14日下午在家中客廳坐著，突然聽到外面「砰」的一聲，然後就看到原本立著中柱的機車傾斜了，走到外面時，一名婦人正在喬自己的機車和她的機車，「我問她是不是A到我的車，起先說沒有，是後照鏡斷了她在收拾，我跟她說我都有看到，她才改口只是輕碰一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，婦人頻頻跳針，強調自己的機車後照鏡也壞了，讓原PO越聽越火大，最後決定報警，讓警察來判斷到底是誰的問題。結果警察到場後，婦人就開始找藉口，一下子說趕著要去接孫子，一下子又說要去倒垃圾、修後照鏡，把原PO氣到瞬間爆氣反問，「我只是要一個道歉很難嗎？」

一旁的警察也告知婦人，她就是主肇事者，雙方可以私下和解，況且原PO並未要求賠償，只是要求道歉而已；婦人聽到這裡才不甘不願地道歉，之後繼續碎碎念要去修後照鏡。原PO又氣又無奈地說，「真不懂道個歉有這麼難以啟齒嗎？老師沒教禮義廉恥嗎？還是阿桑沒讀書所以沒老師？」

其他網友看完原PO的遭遇，也紛紛留言表示婦人的行為不可取，「三寶老人」、「她就是怕妳要她賠啊」、「老人家覺得小事而已，被年輕人念面子掛不住，等到真的要進警局、上法院，就開始後悔莫及」。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
快訊／多明尼加飛機墜毀！　機上9人全罹難
菲百貨公司驚見鬼腳印！10年內多人目擊　追查發現一共同點
體育局股長獨攀中央尖山失聯5天！最後位置曝　家屬求助跑山獸
地表最騷新娘！半裸丁字褲抖臀蹭賓客　超狂影片曝光
她上駕訓班…逼教練連噴「經典語錄」：自己買路吧　網笑到肚子痛
國中少女許願「想要一張床」！一家4口擠5坪房　每晚怕屋頂塌下
財神大樓是我家　66歲謝阿姨領津貼過活搬不離住42年的小套房
日本第一牛郎羅蘭大吃台灣美食　這款「本土飲料」竟讓他上癮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女冷靜報案感動全網

溝鼠神隱偷吃1個月　關門瞬間竟夾住牠！屋主陷兩難：不開就掛在那

LINE可同時登入幾個裝置？官方公布解答　一招全登出

蘇怡寧棄養雙親　名律師列10點戳破真相：父母子女間「沒孝順」

全台房屋「屋齡30+」數量過半　　都更卡關三要素曝光

大媽A到車拒道歉嗆「我後照鏡也壞了」　女車主11字完勝

獨／中研院女確診實驗室主管成箭靶　詹家琮心寒「院長沒關心過」

54年老房漏水也要住！　他苦守南機場整宅等原地都更

尿袋男帶爸媽擠10坪房　斯文里「公辦都更」一街兩世界

英國Omicron疫情爆炸　醫示警：台灣春節連假一大考驗

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

騎士「3貼闖紅燈」駕駛急煞閃避　追1公里攔車訓斥：撞到要算誰的

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

19歲少女獨駕「飛抵台灣視角曝光」　降落松山機場靠飛機旁爽喝珍奶！

公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女冷靜報案感動全網

溝鼠神隱偷吃1個月　關門瞬間竟夾住牠！屋主陷兩難：不開就掛在那

LINE可同時登入幾個裝置？官方公布解答　一招全登出

蘇怡寧棄養雙親　名律師列10點戳破真相：父母子女間「沒孝順」

全台房屋「屋齡30+」數量過半　　都更卡關三要素曝光

大媽A到車拒道歉嗆「我後照鏡也壞了」　女車主11字完勝

獨／中研院女確診實驗室主管成箭靶　詹家琮心寒「院長沒關心過」

54年老房漏水也要住！　他苦守南機場整宅等原地都更

尿袋男帶爸媽擠10坪房　斯文里「公辦都更」一街兩世界

英國Omicron疫情爆炸　醫示警：台灣春節連假一大考驗

酸菜鍋到麻辣鴨血鍋！國泰萬怡Buffet推火鍋季　加入會員即打8折

2022開運必備！胡麻醬料理吃起來～過年聚會天天「胡麻將」

從護理師轉戰實況主　「狂死系」瑞娜曝粉絲暖信：你開台救贖了我

快訊／多明尼加飛機迫降「跑道上墜毀」　機上9人全罹難

公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女冷靜報案感動全網

蘋果「歷代最暢銷」iPhone 6 Plus　年底列入過時產品名單

溝鼠神隱偷吃1個月　關門瞬間竟夾住牠！屋主陷兩難：不開就掛在那

運將深夜載到「無頭女大生」　轉頭一看換她驚呆

台積電今除息、金管會兩面向打炒房　財經HOT 5一次看

《華燈》暗黑版尺度超大！Swag女神COS「春光全露」　震撼畫面曝

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

生活熱門新聞

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

館長被黃士修惹怒！　改變心意表態核四：不同意

比利時少女飛過台中空軍基地　台灣飛友怒了

防疫女神表態「反萊豬公投」：不同意！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

日本第一牛郎大吃台灣美食　本土飲料竟讓他上癮

桃園財神大樓3度被火燒　她搬不離套房

農遊券第二波抽58萬份　僅1.6萬人登記

表弟想應徵藥廠　他傻：讀錯系了

買水煎包付200元紙鈔遭拒！店家回應了

更多熱門

相關新聞

小一國語考倒爸媽！「這題彎一下」藏陷阱

小一國語考倒爸媽！「這題彎一下」藏陷阱

六書包含象形、指事、會意、形聲、轉注、假借，不過居然小學一年級就開始接觸了嗎？就有一名爸爸發文表示，他看了女兒的國語作業後，頓時被考倒，「怎麼才國小而已，字就那麼難學？」貼文曝光後，立刻吸引不少網友熱心回應。

媽電話遙控退冰魚　兒一開冰箱傻眼

媽電話遙控退冰魚　兒一開冰箱傻眼

神手媽斷指湯圓太逼真　千人驚呆

神手媽斷指湯圓太逼真　千人驚呆

下樓準備丟垃圾　她卻遭「強行打劫」

下樓準備丟垃圾　她卻遭「強行打劫」

她為愛子訂鬼滅蛋糕慶生　妹一看嚇：全滅掉了

她為愛子訂鬼滅蛋糕慶生　妹一看嚇：全滅掉了

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

館長被黃士修惹怒！　改變心意表態核四：不同意

更多

最夯影音

更多
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面