催打第2劑新冠疫苗　南投縣將動用全新親子公園和台灣豬肉鬆

▲南投縣親子生態公園19日啟用，縣長林明溱呼籲鼓勵縣民至現場接種第二劑新冠肺炎疫苗（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心最新規定要求，24個特定場所工作者與6大類民眾，應在明年元旦完整接種2劑新冠疫苗並期滿14天；適逢南投縣親子生態公園19日將開幕啟用，縣長林明溱今提醒民眾，衛生局當天將在現場提供接種服務，施打者還能獲得台灣豬肉鬆等禮品，目前縣內也開放夜間施打第2劑疫苗，並有多元疫苗可以選擇，希望未打2劑的縣民加快腳步、踴躍施打。

縣府衛生局長陳南松指出，南投新冠疫苗接種涵蓋率，第1劑的75.5%已趕上全國平均接種率，第2劑約60.1%則略低於全國61.7%，而國內接種進度似進入撞牆期，尤其是第2劑；縣府已結合醫療院所持續加強接種服務，並且開放夜間接種，希望引起民眾重視、趕快施打2劑。

林明溱今天在縣務會議後也提醒，17日前上述場所及六類對象未接種第二劑疫苗，將須每周自費快篩或PCR檢驗一次，衛生局在19日將於占地4公頃的南投縣親子生態公園提供接種服務；民眾親子同遊體驗大草坪、溜滑梯等共融式遊具之餘，若願順道接種第2劑疫苗，縣府將會提供小禮品，包括南投縣農產運銷公司提供的台灣豬肉鬆等加工產品。

中央疫情指揮中心新規包括24個特定場所工作者：高中以下學校及幼兒園、兒童課後安親班、社大、短期補習班、樂齡學習中心、競技及休閒運動場館業、游泳池、高中以下學校表演藝術類團隊練習、錄影節目帶播映場所、電子遊戲場、資訊休閒營業場所、視聽歌唱場所、桌遊、麻將休閒館營業場所、會展場館，以及八大行業含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）、大型餐宴婚宴場所、美容美體業、職業訓練場所、托嬰中心、衛生福利多元預防社區式活動、衛生福利機構（社區型）、失智社區服務據點、親子館（托育資源中心）、民俗調理業。

6大類民眾則為第1、2、3、7類，矯正機關與殯葬場所，以及外送員、郵差、收銀員等職業工作人員。



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