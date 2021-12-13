　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

催打第2劑新冠疫苗　南投縣將動用全新親子公園和台灣豬肉鬆

▲南投縣親子生態公園19日啟用，縣長林明溱呼籲鼓勵縣民至現場接種第二劑新冠肺炎疫苗。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣親子生態公園19日啟用，縣長林明溱呼籲鼓勵縣民至現場接種第二劑新冠肺炎疫苗（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心最新規定要求，24個特定場所工作者與6大類民眾，應在明年元旦完整接種2劑新冠疫苗並期滿14天；適逢南投縣親子生態公園19日將開幕啟用，縣長林明溱今提醒民眾，衛生局當天將在現場提供接種服務，施打者還能獲得台灣豬肉鬆等禮品，目前縣內也開放夜間施打第2劑疫苗，並有多元疫苗可以選擇，希望未打2劑的縣民加快腳步、踴躍施打。

縣府衛生局長陳南松指出，南投新冠疫苗接種涵蓋率，第1劑的75.5%已趕上全國平均接種率，第2劑約60.1%則略低於全國61.7%，而國內接種進度似進入撞牆期，尤其是第2劑；縣府已結合醫療院所持續加強接種服務，並且開放夜間接種，希望引起民眾重視、趕快施打2劑。

林明溱今天在縣務會議後也提醒，17日前上述場所及六類對象未接種第二劑疫苗，將須每周自費快篩或PCR檢驗一次，衛生局在19日將於占地4公頃的南投縣親子生態公園提供接種服務；民眾親子同遊體驗大草坪、溜滑梯等共融式遊具之餘，若願順道接種第2劑疫苗，縣府將會提供小禮品，包括南投縣農產運銷公司提供的台灣豬肉鬆等加工產品。

▲南投縣親子生態公園19日啟用，縣長林明溱呼籲鼓勵縣民至現場接種第二劑新冠肺炎疫苗。（圖／南投縣政府提供）

中央疫情指揮中心新規包括24個特定場所工作者：高中以下學校及幼兒園、兒童課後安親班、社大、短期補習班、樂齡學習中心、競技及休閒運動場館業、游泳池、高中以下學校表演藝術類團隊練習、錄影節目帶播映場所、電子遊戲場、資訊休閒營業場所、視聽歌唱場所、桌遊、麻將休閒館營業場所、會展場館，以及八大行業含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）、大型餐宴婚宴場所、美容美體業、職業訓練場所、托嬰中心、衛生福利多元預防社區式活動、衛生福利機構（社區型）、失智社區服務據點、親子館（托育資源中心）、民俗調理業。

6大類民眾則為第1、2、3、7類，矯正機關與殯葬場所，以及外送員、郵差、收銀員等職業工作人員。
 

►南投民宅火警母子3人獲救　住警器裝設位置太低延遲鳴響

►「想看垃圾車」自行開窗　2歲男童從4樓墜地致顱內出血

►奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

►火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄　未下雪慘先黑了頭

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
超狂阿北公然群聚看A片！不甩眾人目光爽到翹腳
194萬網紅歌手換衣　「8秒雙峰激凸片」瘋傳！
四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　
獨／高雄男睡醒驚覺「整根爛掉」！　竟是蟲蟲死後的復仇
阿里巴巴女員工控主管灌酒性侵　悽慘下場曝光
3年前被偷拍洗澡！5月又遭同一人跟進廁所　淡江妹崩潰做惡夢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打破非黑即白框架　書藝家李蕭錕書寫《江雪》詩率意時尚

催打第2劑新冠疫苗　南投縣將動用全新親子公園和台灣豬肉鬆

激勵疫苗打氣！　桃園接種疫苗看新住民舞蹈　

推動慢經濟！台東發佈政策白皮書　打造認識台灣第一站

雲林地層下陷面積增近5倍　積極追蹤兼顧用水及高鐵行車安全

2021新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

南勢三箭將達陣　0.8公頃米粉寮公園明年2月啟用

桃園新住民培力中心「時尚美髮」班結業　助學員就創業

政府機關職安績效評核　台南職安業務再傳佳績

3個月限定！「哐當」雲林最甜鄉鎮　追五分車三鐵之旅　

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

打破非黑即白框架　書藝家李蕭錕書寫《江雪》詩率意時尚

催打第2劑新冠疫苗　南投縣將動用全新親子公園和台灣豬肉鬆

激勵疫苗打氣！　桃園接種疫苗看新住民舞蹈　

推動慢經濟！台東發佈政策白皮書　打造認識台灣第一站

雲林地層下陷面積增近5倍　積極追蹤兼顧用水及高鐵行車安全

2021新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

南勢三箭將達陣　0.8公頃米粉寮公園明年2月啟用

桃園新住民培力中心「時尚美髮」班結業　助學員就創業

政府機關職安績效評核　台南職安業務再傳佳績

3個月限定！「哐當」雲林最甜鄉鎮　追五分車三鐵之旅　

三大名師推薦熱門潛力股！IC通路商、外資買超車用輔助系統 　5檔各擁題材

稀飯必搭！12款配菜營養PK　最鹹隱藏版「一顆＝一碗泡麵」

AV導演發獎金了！大讚「贏過很多素人」　鄧佳華破處紅包曝

攻城獅年度形象片抄襲延燒　球團致歉：即刻下架影片

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

新北U18／轟過嘉義市球場的 「小巨人」　台東邱賢嘉稱職第4棒

溜冰小將出國比賽　校方謹慎招標挨告…體育局傻眼：只要收據就好

台航決定加訂兩艘6.4萬噸散裝船　市場太好捨不得賣舊船

好慘！富邦金手套連2年槓龜　今年19獎掛蛋期待林益全

打破非黑即白框架　書藝家李蕭錕書寫《江雪》詩率意時尚

邁阿密12層大廈凌晨突垂直崩塌　大樓像被切開...至少1死99失聯

地方熱門新聞

皮夾裡的千元鈔不見了　警調數十支監視器抓賊

視察雲149甲線座車受困　張麗善回應

桃園飆仔20部改裝車聚集競速

男騎車淋雨迷途失溫　金山警細心查證助返家

台3線落羽松夯點　苗警將交通管制

中興新村柏油路面鋪好又挖　用路人崩潰

大成長城異味超標重罰240萬元

閃耀青春山海線　金山立體停車場13日起試營運

「新北植光Chill」北大登場　樟樹大道200ｍ夢幻燈廊

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

西螺福興宮太平媽駕前神童團　停團60年再度成立

臨檢易滋事場所　舞廳毒品及失聯移工全曝光

黃偉哲頒發台南設計獎

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

更多熱門

相關新聞

倫敦佔40％！英官員：Omicron擴散速度驚人

倫敦佔40％！英官員：Omicron擴散速度驚人

英國新變異株Omicron確診數迄今已累計3137例。政府13日表示，如今Omicron疫情正以驚人速度擴散中，倫敦佔所有病例約40%左右，全國已有10名染疫者住進醫院。但官員並未透露這些患者的病情嚴重程度，以及是否已出現死亡個案。

劉在錫2天前原本受邀婚宴...一舉動被讚爆

劉在錫2天前原本受邀婚宴...一舉動被讚爆

新北百貨賣場打疫苗　優惠總整理

新北百貨賣場打疫苗　優惠總整理

林秉樞打特權疫苗？　柯文哲嘆氣

林秉樞打特權疫苗？　柯文哲嘆氣

疫苗難擋Omicron！　接種加強劑勢在必行

疫苗難擋Omicron！　接種加強劑勢在必行

關鍵字：

親子公園第二劑新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

快訊／《寄生上流》朴素丹罹患甲狀腺癌！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面